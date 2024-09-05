  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    理財秘笈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
玄來更精彩
小薯茶水間職場英語教室行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

05/09/2024

青瓦台受風水大煞影響？南韓前總統文在寅涉受賄被查！親信親人惹禍因格局出事！屋旁有甚麼屬官非重疾徵兆？一招改善「死穴」催吉避凶

#玄學 #青瓦台 #風水玄學 #文在寅 #風水大煞 #南韓 #文多惠 #文多惠 #受賄 #航空公司 #朴槿惠 #李明博 #盧泰愚 #金斗煥 #朴正熙 #美國白宮 #光化門
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

    玄來更精彩

    本欄逢周四更新

　　本以為風水大煞的破壞力有例外，原來也只是來遲了而已。

 

　　青瓦台的魔詛歷史久常青！連少數倖免的總統如文在寅也「中伏」。

 

　　直至上周，南韓前總統文在寅還在魔法之外，原以為他作風平實、為人低調，可以逃過一劫，原來也惹得一身蟻。

 

　　韓聯社報導：南韓檢方查抄其女兒文多惠，並指文在寅涉嫌受賄。法律界流傳，原因是文在寅前女婿徐某沒有任何相關工作經驗，卻獲委任航空公司高職，而其任職期間的薪酬（約港幣115萬）則被視為文在寅收受的賄款。

 

　　這指控比起文在寅「前輩」的煩惱，可謂非常「小兒科」。

 

　　歷屆入主青瓦台的總統，無論官商、男女，多下場悽慘，其中9名於在任或卸任後出了事：

 

  1.  卸任後被判刑入獄：朴槿惠、金斗煥、李明博、盧泰愚
  2.  因政變或民運黯然下台：李承晚、尹潽善、崔圭夏
  3.  任內遭行弒：朴正熙
  4.  缷任後自殺：盧武鉉在被韓國檢察醫院調查期間跳崖輕生。

 

　　青瓦台究竟有甚麼「威力」，令凡進駐的總統受煞飲恨呢？

 

　　韓國青瓦台和美國白宮一樣，是國家領導人辦公和居住的地方（韓國最近兩屆總統有點例外：文在寅名義上在青瓦台居住，但於光化門辦公。尹錫悅則以「貼近民眾」為由，遷出青瓦台辦公，所以發禍的規模較少、應期也較慢）。兩者都是國家最高權力的表徵。但白宮的外型是下面長方、上面圓頂，在風水形狀而言，是以土生金，屬生旺格局，而且高大雄偉、氣勢恢宏、傲視眾生。相反，青瓦台則氣勢大遜，格局偏險，左面青龍位、右面白虎位都傲桀不馴，即領導人容易被時勢或下屬牽累。

 

　　還有兩側各有一座小宮殿，過於逼近主殿，三座建築物都咁高咁大，無大無細，有「逼宮」之勢，所以多任總統都因親信或親人而惹禍。

 

（圖片來源︰韓國觀光公社）

 

　　最要命的是背後的山丘，山勢陡峭，非但起不了靠山的作用，還有岩巉大石露出。試問如果你日夜有東西在背後壓著丶篤著丶拮著，會安寧嗎？

 

（網上圖片）

 

　　  我們除了在千里之外食花生，也可以引以為鑑。

 

　　舉凡在我們居所的前後左右內外有尖削或岩巉的場景，例如附近環境有凹凸不平的牆壁（文化石牆）、山景，都屬大煞，是官非重疾的徵兆。有朋友的居所面向岩巉石山，父親患了癌，他搬到面對青葱園景的新居後，父親病情便好起來了。

 

　　屋內也切忌有凹凸不平或尖削的設計，都是自製麻煩，應盡快拆除或移除。若遇上岩巉或尖削的巒頭，救急先遮住，徹底就搬屋。這些凶象是一定會應的，只是看家中誰人中、幾時中而已。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《說說心理話》運動員強大心理質素如何煉成？張小倫分享最挫敗經歷，及後怎樣重整旗鼓？► 即睇

我要回應
更多玄來更精彩文章

你可能感興趣

#玄學 #青瓦台 #風水玄學 #文在寅 #風水大煞 #南韓 #文多惠 #文多惠 #受賄 #航空公司 #朴槿惠 #李明博 #盧泰愚 #金斗煥 #朴正熙 #美國白宮 #光化門
更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

德國選舉 | 德國極右黨東部選舉崛起，前東德抑鬱知多少

04/09/2024 18:51

大國博弈

高息定存 | 大新6個月定存加至3.7厘，渣打推最高3.85...

03/09/2024 17:23

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk