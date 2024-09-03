周慧敏突然宣布將告別演唱會？玉女掌門人拒認女神：光環冇能力再綑綁我！將花時間陪貓仔及老公？歌迷現場不捨爆喊

「玉女掌門人」周慧敏（Vivian）前晚在澳門倫敦人舉辦《地老天荒愛一場世界巡迴演唱會》，九月份開始亦會到廣州等不同的內地地方獻唱，歌迷們正以為她再次活躍舞台，沒想到原來她是正式向各地粉絲逐一道別，向愛護她30年的歌迷宣布，今次巡演之後不會再做大型巡迴演唱會，即時令歌迷現場不捨爆喊。

Vivian的《地老天荒愛一場世界巡迴演唱會》前晚開騷，換上五套華麗服裝，狀態滿分現身，觀眾驚嘆歲月從未在她身上走過，她依然仍是當年顛倒眾生的「女神」。演唱會以《自作多情》及一連串快歌作揭幕，又唱又跳讓現場即時進入熱鬧氣氛。Vivian開腔跟歌迷打招呼說，「唱完一輪快歌開場，真係好有動力呀！我對今次巡演真係充滿期待，內心喜悅要大爆發，好似帶番我返90年代，諗番我第一次個人演唱會，嗰陣自己跳舞好似機械人咁，有邊個睇過？」觀眾歡呼四起，位位都認忠粉，她續說：「哈哈，不經不覺你哋就跟我30年，我見到唔止觀眾，有80後，90後喎，仲有00後嘅小朋友，歡迎晒你哋一家人嚟睇我個騷，呢30年人生充滿意想不到嘅事，真係冇諗過自己仲企喺舞台度。快歌之後，呢個騷第一首慢歌，我要送俾我人生第一位支持者，我天上嘅媽媽，《台下女主角》，多謝大家。」

Vivan在演唱會上分享成長過程的人生感悟，當她唱完《肋骨》這首歌後，就跟大家分享：「2009年，我成為咗人妻，同年因為信仰，我多咗個天父爸爸。呢年係我人生轉捩點，我將我一套普世價值嘅生存之道放低，一步步拆毀自己嘅強悍，將個『我』字縮細，發覺好多嘢都唔同，特別我哋做藝人，好多時人哋將我哋放到好大，我覺得唔係一件好事，我放低『我』字，反而睇到自己好多不足。執著放低，誠實面對自己，我學識接受自己有好糟糕嘅時候，有好軟弱時候，我開始發現，一直喺我頭上面嗰個光環，冇能力再綑綁我啦！我喺裡面被釋放出嚟得到真正嘅自由，所以我唔係女神，不過係一粒好細嘅鹽，有時會發下光嘅阿V，好嗎？」

Vivian坦言生命中遇過好多天使，《如果你知我苦哀》正是張國榮寫給她的作品，「佢都係我一個肩上天使，扶持過我嘅前輩，我永遠感激佢。你哋（歌迷）都係我天使，無論高低，多謝你哋都守護我。」隨後她邀請嘉賓黃劍文上台，跟她合作《流言》、《情未了》及《知己》三首歌曲，又首次公開以鋼琴演奏《貝多芬月光奏嗚曲 : 第一樂章》，她認為自己彈琴唔叻，難只有用心用愛去做，一定會有感動人嘅能力。直至鳴謝環節，Vivian無預警拋出震撼彈，「其實今次巡演同自己講，搵最純綷嘅心去表演，為愛我嘅人唱歌 ，人生去到唔同階段，追求需要都係會有好大改變。今次這個巡演，的確係每一場都係倒數時間，今次應該係我最後一次個人大型演唱會啦！」歌迷聽到即時忍不住爆喊，又不少人大叫：「 唔好呀！」、「唔得呀！」，Vivian強忍淚水說：「我覺得時候差不多啦，要專注自己照顧自己身體，照顧我家庭，貓仔都唔細啦...我想多啲時間陪貓仔，同先生希望有更多共處時間，你哋應該理解，係咪？我係唔會唔工作，只係想有多啲時間調節自己，時間好快，錯過咗就錯過咗，好似今晚咁，好快就過，已經演唱會尾聲啦，要唱最後一首歌，我好想聽到大家，大大聲一齊唱《最愛》。」