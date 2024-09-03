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03/09/2024

香港式離婚丨黃子華劉嘉玲舞台劇加開18場合共58場！門票即日公開發售！附購票連結

#娛樂 #晴報文章 #舞台劇 #楊詩敏 #劉嘉玲 #黃子華 #香港演藝學院 #港聞娛樂 #消閒玩樂 #影視娛樂
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　　由「神級夢幻組合」黃子華和劉嘉玲領銜主演，黃詠詩編劇、 陳淑儀執導、張叔平擔任服裝設計的舞台劇《香港式離婚》，將於2024年12月13日起在香港演藝學院歌劇院正式公演。承蒙觀眾愛戴，早前優先訂票期間輪候人數高達34萬人，首40場的優先門票更於兩小時內全部售罄！為了答謝大家的支持，讓更多觀眾有機會欣賞這齣經典劇目，主辦單位今日宣布將加開18場，共58場演出，所有門票將於9月3日上午10時公開發售。

 

 

　　《香港式離婚》故事發生在一間專辦離婚的事務律師行貌合神離、結婚多年的中產律 師夫婦見盡離婚惡相；年輕見習律師一頭栽進千奇百怪的離婚世界，與慣性沉默的律 師行老闆產生微妙情愫，一觸即發；一直在沉默婚姻中的老闆娘如何自導自演下去？ 在法律與婚姻之間，糾纏着六個現代男女的悲歡離合，叩問天長地久。 《香港式離婚》共58場門票將於9月2日早上10時於「撲飛 POPTICKET」網站公開發售。

 

 

　　滙豐保險承諾呈獻《香港式離婚》 The Truth About Lying 香港劇界經典原著劇本之一，道盡青春和愛的生與死，婚姻的脆弱和愛情的弔詭。 故事發生在一間專辦離婚的事務律師行；貌合神離、結婚多年的中產律師夫婦見盡離 婚惡相；年輕見習律師一頭栽進千奇百怪的離婚世界，與慣性沉默的律師行老闆產生 微妙情愫，一觸即發；一直在沉默婚姻中的老闆娘如何自導自演下去？在法律與婚姻 之間，糾纏著六個現代男女的悲歡離合，叩問天長地久。

 

 

《香港式離婚》 The Truth About Lying

編劇：黃詠詩

導演：陳淑儀

監製：王耀祖、周怡、黃懿雯

領銜主演：黃子華、劉嘉玲 演出：楊淇、楊詩敏、梁浩邦、趙伊禕

演出日期： 2024年12月13-15、17-22、24-29日、2025年1月2-5、7-12、14-16、18-19、21-26、31 日、2月1-2日

新增場次演出日期：2025年2月4-9日、11-14日、16日、18-23日

（^2025年1月17日及2月15日 專場不設售票）

演出時間：晚上8時

演出地點：香港演藝學院歌劇院

票價：$480/ $680 / $880 / $1,080 /$1,280(VIP) 9月3日早上10時 公開發售

購票平台：撲飛 POPTICKET  https://www.popticket.hk/event/truth-about-lying

轉載自: 晴報

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