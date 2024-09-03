國家奧運游泳隊大唱陳奕迅歌曲！Eason買定乒乓球拍與國家男金挑機對戰！樊振東清唱《野孩子》獲楊千嬅激讚

巴黎奧運國家隊代表團完成訪港行程後隨即到訪澳門，昨晚（1日）齊齊演出聯歡晚會。潘展樂、張雨霏等游泳國家隊成員在台上獻唱陳奕迅歌曲，雖然唱到走音，但成功吸引偶像Eason注意，令他們超級興奮！而Eason亦不忘下「戰書」，召喚自己「偶像」、乒乓球男單金牌得主樊振東！

國家隊代表團昨晚出席《國家奧運健兒代表團澳門聯歡晚會》，原來他們在港「留了一手」，準備了表演項目留待在澳門表演。國家游泳隊潘展樂、張雨霏、覃海洋、徐嘉余、孫佳俊及王長浩，大唱陳奕迅hit爆內地的歌曲《弧勇者》 ，六人一開聲即「震撼全場」，皆因全部各有各激動獻唱，現場觀眾更捕捉到台下乒乓球隊孫穎莎、陳夢、王楚欽等人邊拍片，邊笑到肚痛！

網民抵死笑指：「冇一個唱啱音」、「陳奕迅聽到會怎樣」、「他們怎麼做到不笑場的」、「美人魚上岸用嗓子換的雙腿」、「聽完游泳隊全開麥（唱live）《孤勇者》可以不笑的人，才是真正的孤勇者！」國家隊更成功引起陳奕迅注意，Eason在微博誠邀他們再合唱：「有機會來我演唱會現場，一起唱！」引得他們超級開心，潘展樂留言：「一定要去一次！！」張雨霏搞笑說：「老師，我們怕拖累你。」而Eason忠粉孫佳俊更睇過偶像武漢巡迴：「期待一起唱！真的超級喜歡你！」

除了國家游泳隊，乒乓球男單金牌得主樊振東（小胖）亦有大開金口，他因在廣州出生長大，略懂廣東話，訪港期間經常被主持以廣東話問問題，但他大多以普通話作答。不過，昨晚他被要求清唱廣東歌時，他尷尬笑說：「我都知道這個逃不掉…大家歡呼一下吧！」他即席唱楊千嬅歌曲《野孩子》，事後千嬅在微博轉發片段，大讚樊振東說：「樊振東唱得好期待有機會一起合唱有空的話來看巡演嘍」

此外，樊振東本身也是Eason鐵粉，而Eason亦曾為了睇樊振東賽事，提早「完結」演唱會Encore。Eason昨晚亦特地為樊振東拍片，片中Eason手持樊振東聯名、仍未開封的球拍，他更扮對方開球先彈波三下的小動作，搞笑相約樊振東：「等你嚟搣～～～」