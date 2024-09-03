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03/09/2024

全紅嬋澳門被過百人包圍！猖狂男粉衝入女廁拍片？被狂粉嚇到喊兼喪跑逃走

#網絡熱話 #全紅嬋 #運動員 #娛樂 #澳門 #消閒玩樂 #保安 #晴報文章 #動物園 #酒店 #香港 #巴黎 #港聞娛樂 #影視娛樂
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　　巴黎奧運國家隊代表團離開香港後轉抵澳門，而昨晚（1日）全紅嬋在澳門銀河酒店穿著便服出門時，突然遭大量瘋狂粉絲猛追，更被過百粉絲圍堵於女廁，睇見都戥佢心痛。

 

　　片中一開始就見到全紅嬋疑似同兩位友人狂奔，睇走嚟非常慌張，三人急忙咁衝入女廁，但都阻止唔到眾人追趕。三人連門都閂唔到，更有一名猖狂男子拎埋手機一邊拍片一邊跟入廁所。隨後，眾人見到「缺口」，都跟住衝埋入去，好似人班嗜血喪屍見到活人一樣，睇見都恐怖！

 

 

　　之後終於驚動到保安，酒店似工作人員拉起「封鎖線」，唔畀人再逼入去，期間更有工作人員表示：「她被嚇得在裏面哭。」之後全紅嬋由一位女子緊拖住女離開現場，全紅嬋戴白色帽子，穿著黑色T恤，下身是一條藍色短褲，仲戴上口罩，雖然遮住咗，但肢體動作都睇得出驚魂未定。

 

 

　　其實除咗衝入女廁嘅群眾，喺外面圍觀嘅人都非常可怕，全部人都舉機影相，彷彿去到動物園見到咩珍禽異獸一樣，然而就完全冇理到呢位17歲嘅妹妹當時想唔想畀人影！唔少網民都留言譴責，呼籲大家畀多啲私人空間明星運動員：「這算真粉絲嗎？太離譜了！」、「真的很過份。」、「光見畫面就覺得可怕，置身其中會不會有陰影？」

轉載自: 晴報

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