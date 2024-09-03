世上只有兩家便利店：7-11和其它！細看7-Eleven壯大之路！加拿大零售巨頭提出併購！7-11會不會賣？

在零售圈一直廣為流傳著一句話：世界上只有兩家便利商店，7-11和其它便利商店，從中足以見得7-11在全球市場的地位。

7-11其實是源自美國的品牌。誕生於美國，發展壯大於日本。2016年，7-11的銷售額和利潤額都排在全球產業第一位，它的零售總額是2,677億元，利潤達到144億元，日本的母公司人均利潤大於120萬，毛利達到92%。

8月19日，7-11便利商店的母公司Seven&I Holdings收到初步收購要約，來自加拿大的便利商店營運商Alimentation Couche-Tard。

7-11母公司表示，已經成立了一個特別委員會來審查這項提議，但目前董事會尚未就是否接受該要約做出決定。不過收購消息一出，Seven&I Holdings的股票價格應聲上升了近23%，創下該公司史上單日最大升幅，市值達到了約380億美元。

Alimentation Couche-Tard選擇當下發起這筆併購，或許與以下兩件事有關：

其一，7-11的掌門人、全球零售業的靈魂人物伊藤雅俊於去年去世，他之前是Seven&I的最大股東。

其二，日本去年對併購指南進行了重大修訂。新措辭強烈鼓勵公司在董事會層面認真考慮任何「善意」的要約，而按照以往，大多數日本公司往往會拒絕外國收購要約，即使這樣做會損害股東的利益。

這裏需要提到影響7-11發展乃至全球零售業的關鍵人物——鈴木敏文，他本來是一位圖書編輯，30歲時，靠著此前工作攢下的銷售知識以及朋友的推薦，他加入了日本的零售公司－伊藤洋華堂。

1970年代，日本國內經濟快速發展，消費需求激增，因為商超、門市管理一團亂，離人們理想中的便利生活仍有很大差距。

1973年，一次赴美學習考察的機會，他接觸到了美國的7-11，並發現了這個便利商店模式的競爭優勢，希望將這種新型的便利商店模式引入日本，在無數次的爭取後，他終於說服了董事會。

同年11月，伊藤洋華堂獲得了「美國7-11便利連鎖集團」在日本的地域特許經營權。

為了適應日本本土文化，鈴木敏文改良了7-11。將在美國販售的熱狗、薯條等快餐，改良成了更適應日本居民飲食習慣的：關東煮、油炸小吃、便當、飯糰等食品。

1991年，伊藤洋華堂購買了美國南方公司73%的股份，成為其最大股東。2005年，伊藤洋華堂成立了新控股公司Seven&I Holdings，統一管理旗下的多個品牌，包括7-11，至此7-11正式成為日本公司。

可見，7-11發展壯大在日本，許多現在看來都不過時的服務理念，都是在引進日本的創新。在半世紀時光中，7-11已經在全球開設8.5萬家便利商店。

再看這次的收購方，作為加拿大的零售巨頭，Alimentation Couche-Tard也是全球領先的便利店運營方之一，旗下有數萬家便利店，從1980年開設第一家便利店以來，Couche- Tard正是透過不斷併購做大做強的，目前在加拿大上市，市值約580億美元。

對於Alimentation Couche-Tard來講，如果收購成功，這將標誌著它在全球便利商店行業中的進一步擴張，尤其是擴大其在亞洲的業務區域和門市網絡。

畢竟Seven&I在20個國家和地區擁有85,000家便利商店，並計劃到2030年在30個國家和地區擴張到十萬家門市。

總結起來7-11成功的秘有訣四個原則：商品齊全，鮮度管理，清潔維護，親切服務。

7-11會不會賣呢？

在當下日元疲軟的背景下，如果收購價格超過7萬億日元（約476億美元）就是一個很難拒絕的好價，但問題是，根據Alimentation Couche-Tard的資產負債表來看，它很難支付如此規模的現金報價。