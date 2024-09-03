  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    理財秘笈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界港是港非英倫歲月
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

03/09/2024

中年好聲音3丨肥媽逢人派燈惹熱議！聽夠3秒即撳？伍仲衡寸爆：佢盞燈冇熄過呀

#晴報文章 #張佳添 #撳燈 #娛樂 #伍仲衡 #肥媽 #周國豐 #中年好聲音3 #港聞娛樂 #影視娛樂 #消閒玩樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　《中年好聲音3》昨晚正式首播，首集是「新馬區」的20強入圍賽，參賽者全部都遠道由新加坡或者馬來西亞來港參賽，部分人甚至是第一次訪港，相當難得。昨晚率先有10位參賽者登場，而評判之一的肥媽10位都有撳燈以示鼓勵，而且幾乎每一位開聲兩、三句就已經撳燈，引起討論區的觀眾熱議，有人認為位位撳燈失去亮燈的意義，亦有人認為肥媽本意是對參賽者好！

 

 

　　肥媽Maria Cordero、張佳添、周國豐、伍仲衡及嘉賓評判曾路得昨晚為十位評分，滿意演出就會撳燈，參賽者滿五燈就可以直接晉級，如果只得一至兩盞燈就會直接淘汰。昨晚10位參賽者實力懸殊，部分參賽者口震震兼不慎走音，不過肥媽就擔當親善大使的角色，逢人派燈，而且誇張到幾乎開口兩句就已經畀燈，伍仲衡都大感側目而周國豐亦全程眉頭緊皺，曾路得都忍不住出言勸肥媽盡早撳燈。

 

 

　　最終只有王鄭俊仁一名參賽者獲得「五燈」，亦是伍仲衡唯一有亮燈的代表，伍仲衡煞有介事寸爆：「所以值得攞嘅我係會畀（燈）！喂都畀啲掌聲肥媽先啦，佢盞燈冇熄過，唔關我事，可以唔使熄呀喇！」車婉婉怕惹火頭即時勸阻伍仲衡，肥媽企起身反駁：「關你咩事啫？人哋打低咁多人，嚟到呢度，唔值一盞燈咩？」最終王鄭俊仁的影片短短12小時已經有超過4萬YouTube點擊，他更親自留言答謝大家的支持，「大家好，我是Rax王鄭浚仁，感謝每一位的鼓勵和感恩人生第一次到香港可以得到大家的認可，我真的沒想到自己會拿5燈，當時第一時間就直接想跟媽媽報喜，我會繼續保持謙虛的心態學習和認真的唱每一首歌，感恩。」

 

 

　　最終肥媽成功為十位參賽者派出十盞燈，全晚評判的總數只有二十七盞燈，肥媽幾乎佔三分之一，她撳燈而出現在電視畫面的機率最高，所以節目組都特別將「特效」加在肥媽的燈上，令廣告商的字眼可以喺燈上面睇到。雖然肥媽派燈過去兩輯都有發生過，不過今次再次引起網友們熱論，有正評亦有負評。



轉載自: 晴報

【你點睇】國家隊奧運健兒訪港，有市民指難以購票感到遺憾► 立即投票

我要回應
更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#晴報文章 #張佳添 #撳燈 #娛樂 #伍仲衡 #肥媽 #周國豐 #中年好聲音3 #港聞娛樂 #影視娛樂 #消閒玩樂
更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

美國大選最後階段的穩與忍

03/09/2024 16:33

大國博弈

高息定存 | 大新再加3個月至3.9厘，渣打花旗齊降定存息

02/09/2024 16:33

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk