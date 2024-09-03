舊區重建可改風水運勢？屋企附近動土有煞！教你化解！觀塘裕民坊vs apm人流不同關風水設計事？灣仔囍帖街這格局有利聚財！點解土瓜灣重建後未必旺？一個原因令陰氣重

由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。市建局近月開展為期 10 年的土瓜灣馬頭圍道、落山道重建項目，從風水角度，究竟舊區重建對該區運勢有甚麼影響？建造繁華之前，先要歷過一輪拆建工程；但動土有大煞，若家住附近可如何化解？灣仔利東街由喜帖印刷集中地，變成林蔭大道商場，全靠一大風水格局助聚財！觀塘裕民坊重建後，人流不及對面街 apm，原因與風水設計有關？土瓜灣重建後未必旺，這說法又有甚麼根據？即聽蔣匡文解說！

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＊玄學非精密科學，內容只供參考。