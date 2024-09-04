陳凱琳鄭嘉穎一家五口首次遊布吉！3個囝囝超高顏值似邊個？被誤會係孖仔！網民力勸再追個女

鄭嘉穎與陳凱琳（Grace）早前首度一家五口去旅行，順道慶祝鄭嘉穎55歲生日。只見3個囝囝超高顏值，雖然膚色大不同，但都似足爸爸，網民搞笑形容「一屋鄭嘉穎」！

陳凱琳上載布吉旅行vlog，只見大仔鄭承悅（Rafael）及二仔鄭承亮（Yannick）在飛機上乖乖坐好，細仔鄭承太（Carlos）則坐坐下秒速瞓著，口挈挈超級可愛！

短片中，一家五口的行程十分充實，看表演、餐餐勁擦美食，又到泳池玩水，只見兩公婆雖然要湊住3個小朋友，但依然把握機會二人世界，二人在水中深情對望，陳凱琳更主動托住老公的臉咀嘴，閃盲網民！她又加插鄭嘉穎不停吃東西的片段，捕捉老公吃貨一面。陳凱琳留言：「暑假最後一日，就開始懷念我哋一家人第一次FAMILY VACATION！雖然攰就攰啲，但係真係好難忘，大仔已經問我幾時又holiday！」

此外，陳凱琳亦特地襯晒衫拍攝全家福，只見她與三個囝囝都穿上紅色格仔裝，鄭嘉穎亦著紅色衫襯番。三個囝囝更搞笑地膚色順序由黑變白，大仔Rafael曬得最黑，而且面紅紅，二仔Yannick膚色中等，然後細仔Carlos保持白雪雪勁可愛！最搞笑3個兒子樣貌都似鄭嘉穎，網民笑言陳凱琳日日在家對住餅印四條king之餘，由於大仔和二仔年齡只相差一年，所以不少人誤以為他們是孖仔。

不過，陳凱琳「堅稱」細佬Carlos似足自己細個：「haha but I looked like that when I was younger!（我小時候就長這樣）」而不少網民力勸陳凱琳再追個女兒：「追多個女呀！肯定會靚到飛起！」但她堅決說不，認真搞笑。