  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    北上食買玩
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
銷售達人
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing飛凡年輕夢職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

04/09/2024

營銷策略｜喜劇演員搗亂參賽竟贏健美冠軍？選對市場比奮力拼搏更重要！教你3招揀定合適市場拓展業務

#市場 #技能增值 #營銷策略 #品牌定位 #營銷手段 #市場調研 #銷售
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 梁子驄 Brian

    梁子驄 Brian

    梁子驄，財務策劃十年以上，在資產管理，風險管理，退休策劃，等都有相當經驗，現時亦擁有AFP 專業資格，曾在2016 香港財務策劃師學會的比賽中得到優異成績，在理財策劃及新人培訓都有多年經驗，現投身某大保險公司工作，希望把更多行銷經驗及管理經驗貢獻給業界，尤其是新入行人士，使更多人順利起跑，越做越好。

    銷售達人

    本欄隔週二更新

　　在商業競爭中，選擇正確的市場往往比在競爭激烈的市場中奮力拼搏更為重要。這就像2011年澳洲喜劇演員Hamish Blake贏得紐約健美比賽冠軍的故事一樣，讓我們來看看這個有趣的案例。

 

　　Hamish Blake，作為一名喜劇演員，並不具備專業健美運動員的體型和訓練背景，甚至乎可以說是完全沒有為這個比賽做任何準備，純粹是為了來搗亂而參賽，在場的所有參賽者完全不知他跑來是幹甚麼的，評審更加對他的舉措不以為然，有些甚至覺得不滿。

 

　　然而諷刺的是，由於他是整個比賽中唯一一位超過二百磅體重的選手，他成為了該量級唯一的一名選手，而基於比賽的賽制，評審們極不願意之下也必須要頒發冠軍頭銜予Hamish本人，而他亦在毫無準備之下成為了該年度的冠軍。

 

　　最後他更可以開玩笑說，這個冠軍不是訓練回來，是靠「吃」回來的。

 

　　雖然筆者完全不支持鼓勵上述行為，這樣有違該項項目的體育性質。但從本質上來說基於這個賽制又啟發了我們一件事，哪怕全世界都不會看好你，哪怕你沒有本錢甚至乎沒有用大眾價值觀中的方式去努力，只要選對市場，我們都可以突圍而出。確定選擇合適的市場是銷售成功的關鍵一步。以下是一些詳細的策略建議：

 

市場調研

 

　　首先，深入了解市場需求和競爭環境。這需要對消費者行為進行分析，找出哪些需求尚未被滿足。透過市場調研，你可以識別潛在的機會，並了解競爭對手的優劣勢。這樣的資訊將幫助你制定更有效的銷售策略。

 

差異化定位

 

　　找到自身的獨特優勢並在選定市場中強化這些優勢是至關重要的。這可能涉及產品的創新、服務的獨特性或品牌的獨特價值主張。通過差異化定位，你可以讓消費者在眾多選擇中優先考慮你的產品或服務。

 

靈活應對

 

　　根據市場反應快速調整策略，保持靈活性非常重要。市場需求和競爭環境是動態的，因此企業需要能夠迅速適應變化。這可能包括調整產品特性、改變定價策略或更新營銷手段。靈活的應對能力能夠使企業在變化中保持競爭優勢。

 

　　這些策略將幫助你在合適的市場中取得成功，並有效地拓展業務。

 

　　Hamish Blake的故事告訴我們，選擇正確的市場能讓你更輕鬆地贏得成功。對於企業而言，找到合適的市場並專注經營，往往能夠帶來意想不到的成果。希望這些啟示能幫助你在市場拓展中做出更明智的決策。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【與拍賣官看藝術】常玉作品屢創天價，背後其實藏著跌宕起伏的人生► 即睇

我要回應
更多銷售達人文章

你可能感興趣

#市場 #技能增值 #營銷策略 #品牌定位 #營銷手段 #市場調研 #銷售
更多職場文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

德國極右黨東部選舉崛起，前東德抑鬱知多少

04/09/2024 18:51

大國博弈

高息定存 | 大新6個月定存加至3.7厘，渣打推最高3.85...

03/09/2024 17:23

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk