中秋節商場好去處 | 商場活動打卡推介！4.5米高巨型月亮影相超靚／小熊維尼勞蘇限定店／熊貓打卡樂園！呢個中秋市集買到人氣開心果糯米糍

話咁快中秋節就嚟到啦！港九各大商場中秋主題裝置已陸續登場，同時推出不同消費、餐飲優惠及泊車著數。商場設巨型月亮布置打卡位是意料中事，如果你係小熊維尼及勞蘇fans，必去主題限定店掃貨，有多款新推及期間限定精品外，同場亦有勁可愛打卡位。另外，有商場食住熊貓熱潮，以熊貓打卡樂園布置，4 米超萌仿真大熊貓等你抱抱。月餅買邊款好？各大中秋市集幫你盡搜羅，款式花多眼亂，據知荃灣「民豐粉麵行」人氣爆餡糯米糍更於商場設popup store，MUST GO！中秋節一家團聚梗係想食餐好，商場餐廳有咩著數優惠，又邊個商場推最高享免費泊車 5 小時？不妨一睇吓以下精選推介啱唔啱你心水！

中秋節商場好去處 | 1 YOHO MALL：小熊維尼、勞蘇主題甜蜜花園限定店！4 大打卡位 + 特別版精品首度登場

好得意呀！今個 9 月維尼及勞蘇fans一定要去小熊維尼及勞蘇主題甜蜜花園限定店，popup store將於 9 月 4 日至 9 月 22 日登陸元朗 YOHO MALL I 中庭。

粉絲一定要同 1.4 米高的立體勞蘇公仔、巨大化草莓萌熊、巨大化蜂蜜小熊及小熊維尼之森主題打卡位影相外，更不可錯過超過300款香港限定、日本及澳洲直送等全新及經典小熊維尼及勞蘇產品，包括限量推出毛絨匙扣、初秋適用的輕便毛毯、Winnie the Pooh抱抱士多啤梨抱枕等，另外勞蘇及小熊維尼寵物配飾及一系列日本直送寵物衫仔及寵物床。

有寵物的朋友，記得留意商場「中秋美食及寵物市集」，除可選購人氣特式月餅，亦可挑選自家製寵物月餅、多款可愛中秋主題寵物飾物、圍巾及玩具等，準備中秋節出動齊賞月。

FOOD & STYLE中秋美食及寵物用品市集

日期︰2024年9月4至22日

時間︰上午11時至下午9時

地點︰元朗 YOHO MALL I 中庭

電話︰2554 0023／2479 2208

網址

山下菓子甜蜜花園限定店

日期︰2024年9月4至22日

時間︰上午11時至下午9時

地點︰元朗 YOHO MALL I 中庭

電話︰2554 0023／2479 2208

網址

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