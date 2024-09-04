移民英國｜英國港人重鎮童黨橫行？移英港人疑被種族歧視！法律保障兒童成治安隱憂？

最近有不少移英港人在社交媒體分享被英國童黨騷擾的經歷，事主在路邊無故被童黨用粗口辱罵，甚至差點被雞蛋攻擊，這些懷疑涉及種族歧視的事件在近兩星期出現超過3宗，而且是發生在港人聚居地Sutton，一個出名治安好的校網區；另一港人重鎮伯明翰（Birmingham）近日亦出現同類事件，有女生被童黨以種族歧視言論辱罵，更發生流血衝突。社區童黨橫行，令不少移英港人開始擔心當地的治安問題。

事實上，英國的治安問題很大部分是來自未成年罪犯，因為當地法律保障兒童，只要未滿18歲，即使作出不當行為，也很大機會毋須負上刑事責任，因此常有未成年罪犯恃著法律的灰色地帶，肆無忌彈地搶掠、偷竊，這是英國長久以來的治安隱憂，連當地人也對此無可奈何，因此有不少人支持修例加重未成年罪犯的刑罰，希望帶來阻嚇作用。

香港人習慣「指責受害人」（blame the victim）？

由於近日發生多宗童黨騷擾途人事件，Facebook社區群組上出現多個帖文關注社區童黨問題，當英國網民傾向要求提交警方立案處理，或讓未成年罪犯父母承擔部分責任，香港網民竟把搶頭指向受害者，當然少不了極端「留港派」上綱上線，直指「移得民就預咗畀人歧視」，也有在英港人批評事主「小事化大」，認為這是英國的常態，事主應該接受，避免跟童黨發生衝突。

雖然亦有較理性的網民給予支援方案，建議事主聯絡「反歧視」組織，但我不樂見在種族議題上，有人blame the victim，或把風向帶到事主的政治立場，這是相當不明智的。當人在異地遇到種族歧視，基於人性和基本道義，應該支持跟自己膚色相近的人，也不可能分辨你的政治立場，他朝一日，你可能成為下一個受害者。

事主希望在社交媒體公開事件，出發點是提醒移英港人，讓大家知道社區不再安全。如果同類事件發生在香港，大家應該覺得「好大件事」，為何在英國發生就要接受這是常態，並應該不予理會？這是英國政府必須解決的社會問題，既然在香港會指責政府施政不當，面對英國的政策漏洞時，就不該雙重標準。

最後必須強調，雖然英國網民較少blame the victim，但總有不理性的人愛把所有問題歸咎於「非法移民」，如果你在街上遇過這些童黨便會知道，很多未成年罪犯來自英國白人家庭，跟「非法移民」應該沒有任何關係，這些人總有一種通病：「把自己看得太高，然後問題永遠在別人身上。」