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05/09/2024

鮑威爾的Jackson Hole魔咒

#財金大勢 #Jackson Hole #鮑威爾 #美股
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　　9月3日美國勞工日(Labour Day)後開市，美股全線下跌。道指跌626.15點，跌1.51%；納指跌577.32點，跌3.26%；標普500跌119.47點，跌2.12%，似乎是合了鮑威爾的Jackson Hole魔咒。

 

　　今年8月27日筆者有文《息跌股升？》，文謂：

 

　　美股在過去6次鮑威爾在Jackson Hole講話之後的三個月之後，有5次是下跌的，平均跌幅為7.5%（圖一）。

 

 

　　一般言，減息了，錢會自銀行或市場基金中流出去買股才致股升。但今時卻見資金流向銀行存款及市場基金，這是大戶在沽股套現，才有錢流向銀行及市場基金（圖二）。股升是指數升，不一定會有大成交（即是大量資金流入），這可以代表是有狂熱者入市，使指數股升，但大戶則在套現。

 

 

　　若筆者這個觀察是正確的話，則美股在三個月之內，可能又要犯上鮑威爾Jackson Hole後遺症，要跌7.5%了。

 

英偉達一日跌9%

 

　　促成這個魔咒的實現還有新進美股王英偉達(NVDA)一日跌9%，創4月下旬以來最大單日跌幅，市值縮水2790億美元，市值進一步遠離3萬億美元關口。

 

　　拜登今時已是廢人，代其掌權的副總統賀錦麗讓其司法部門向英偉達發出傳票，指控其有壟斷之嫌。英偉達股價立跌（圖三）。

 

 

　　賀錦麗的司法部門此舉有謂是要爭取其他IT大佬的選票支持，對英偉達以壟斷之罪來打壓是必然的事，是謂「懷璧之罪」。鬼叫你Jensen Huang不是白皮膚，亦不是世家，你件芯片過於勁揪，要不少白人老大哥要向你俯首稱臣，唔買你件芯片唔得。你有得賺，我無得賺時，就必然打壓你。這跟打壓中國的性質相同，一個是有力之民借國之手與無力之民之爭，一個是國與國之爭。

 

　　要解決這個「爭」很簡單，Jensen Huang公布Nivida來年之後的每年利潤有九成捐予美國政府，咁就可擺平「壟斷」之嫌。同樣中國政府公布，對美國零元售貨，唔賺兼賠，咁美國佬一定會棄日、菲而親中了。

 

　　此外，波音飛機又再出事，使波音(BA)股價跌超7%。利比亞又稱國內各方勢力會達成協議，可恢復產油，布蘭特原油期貨收跌4.8%，報73.75美元桶。

 

　　當然，最要命的是美國8月的製造業PMI表現差，尤其是新增定單項指數降至44.6（大幅低於前值47.4），為2023年5月以來最低。分析指這表明美製造業仍低迷，使市場續擔心美國經濟會陷衰退。如今周五（6日）的新增職位不理想，這個鮑威爾的Jackson Hole魔咒將又再被認為成立，結果是一如筆者之前文：《Cut到你氣咳》（圖四）。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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