歐錦棠大爆當年吳剛經典「滾油取物」造假真相！馮寶寶「心口碎大石」受傷！原來兩特技蹺妙係咁？

歐錦棠不時在其YouTube節目《乜乜棠水舖》中，大爆娛樂圈鮮為人知的秘聞。最近他分享電視台台慶玩命表演，例如吳剛師傅「徒手滾油取物」、心口碎大石等，大爆當中的造假真相，親自示範如何掩人耳目！

吳剛師傅在90年代便是籌款節目的台柱，經常搽到成身油的他最出名就是徒手在一大鍋滾油中取金元寶，又試過即場飲滾油，睇到觀眾嘩嘩聲。

不過歐錦棠笑言當中其實有竅妙，鍋中「滾油」暗藏玄機！棠哥拍片示範，他先在小鍋中落油，然後溝了大量白醋或米醋，開火後很快便「煲滾」：「因為醋嘅沸點低過油好多，會浮喺油面上，（開火後）好快就有泡泡，令人以為好熱好滾。」他即示範伸手入油，只見十分輕鬆，不過他提醒網民切勿模仿，因為依然有一定危險性。

歐錦棠亦指吳剛師傅另一名作就是「空手煎魚」，單靠氣功隔空將魚煎熟。他笑言，其實事前取走魚的內藏，放一條發熱線在裡面，再連接到護腕中的電芯，實則用電力剪魚，只需出煙便可，不用真的煮熟。

此外，另一個經常在台慶出現的「心口碎大石」表演，歐錦棠表示當中造假成分少，皆因會用上真正的麻石，當中巧妙之處在於揸鎚扑石之人：「揸鎚會由師傅做，佢哋識用力，用鎚角扑落去，唔會一鎚到底。」不過，他指師傅都會失手，最經典一次是馮寶寶在亞視台慶心口碎大石，師傅連扑兩次都未能扑開石頭，結果第三次用力過猛，表面上沒受傷的馮寶寶，原來一條肋骨骨裂，要看多次醫生。