中年好聲音周吉佩首度美國開演唱會全場爆滿！邊幾位 「中一」、「中二」生齊合唱？稍後與拍檔洛杉磯Busking

無線舉辦的《中年好聲音》已經有兩屆，捧出不少唱得之人。近日「中一」、「中二」生聯手一起去美國做騷，四位實力唱將周吉佩，支嚳儀，古淖文，顏米羔完合作開心，他們期待可以再次合作。

正常《中年好聲音3》正式開始比賽，一班師姐、師兄就已經開拓自己的事業。周吉佩，支嚳儀，古淖文，顏米羔剛完成一連兩場在三藩市 、洛杉磯舉辦的《中年好聲音Power Of Live》演唱會，「中一」、「中二」生一起合作。在演唱會中，周吉佩先與支嚳儀合唱《流言》，其後再跳唱自己新歌《falling for you》，最後與古淖文合唱《友共情》。

表演期間，周吉佩向觀眾表示，自己今次是第一次去到美國，覺得美加的觀眾朋友十分熱情，自己都感受到大家的支持力量：「沒有想過自己能夠在美國巡迴演出，非常感謝《中年好聲音》這個節目，能夠將自己的歌曲帶到全世界。」

兩場共接近三千人，全場爆滿，觀眾反應非常熱烈，周吉佩知道亦有美國粉絲遠道而來支持，粉絲們大送利是及鮮花。由於反應熱烈，令四人都對這次演出十分難忘，相信會是周吉佩個人演唱會前一個好好的熱身。今次行程，四人更互相建立默契，周吉佩還透露將會在洛杉磯與三位Busking，十分期待。

周吉佩在社交平台貼出照片，他寫道，「這趟美加旅程很難忘！再次感謝所有單位支持，令這次巡迴演唱會如此成功！最多謝是美加的支持者，是你們每一位令我們能夠走到世界每一個角落！希望不久將來，我們再次見面！」忙了一大輪的周吉佩，即放假展開洛杉磯之旅，乘機叉叉電。