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05/09/2024

JACE陳凱詠年底或有望打入叱咤頒獎禮女歌手三甲！暫時兩首歌登上流行榜有機會首踏獎舞台

#晴報文章 #娛樂 #消閒玩樂 #影視娛樂
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Text: 撰文：娛樂組

　　本地獨立女歌手JACE陳凱詠繼〈百妖夜行的修行〉獲得叱咤903專業推介冠軍後，本年度第二首派台歌〈間歇性休眠〉於本周第35周奪冠，同時與Edan呂爵安合唱歌〈漸漸我們〉上榜第17位。時隔兩個月，這是JACE第二次於同一週內擁有兩首單曲上榜的成就。對上一次則是第26周，本年度首支派台單曲〈百妖夜行的修行〉奪冠，〈間歇性休眠〉也獲得第八位的排名，實屬近年罕見。

 

 

　　〈間歇性休眠〉背後蘊藏她作為獨立歌手的真實歷程，道出生活中的辛酸與無奈，提醒自己在適當時學會休息。單曲由首次合作的謝芊彤譜曲及陳詠謙填詞，編曲及監製則由蘇道哲擔任。

 

　　根據網上統計，JACE陳凱詠的播放率已達到女歌手中的第二位，僅次於Gin Lee李幸倪，稍微高於Cloud雲浩影，有望於明年叱咤頒獎禮首次踏上得獎舞台。事實上，自JACE出道以來從未奪過任何叱咤獎項，在2022年推出的熱門歌曲〈隔離〉最高排名僅為第13位，與獎項無緣。作為獨立歌手重返樂壇的JACE陳凱詠，2024年已擁有兩首冠軍作品的輝煌成就，令人期待她能否在今年首次闖入女歌手三甲的行列，令人拭目以待。

 

 

轉載自: 晴報

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