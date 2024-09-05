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05/09/2024

美麗40路丨劉明軒曾整容？自爆下巴經常被懷疑有古怪！難忍前夫閃結閃離一年情玩完

#電視台 #晴報文章 #娛樂 #主播 #美麗40路 #ViuTV #演員 #港聞娛樂 #消閒玩樂 #影視娛樂
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　　ViuTV中年選美節目《美麗40路》播出以後話題不斷，繼首晚15名佳麗出場後，昨晚再有15名陸續登場，當中包括焦點之一的何洛瑤（Sica）媽媽「榴槤洪」洪淑燕登場，海選時被問到人生最大成就是甚麼，洪淑燕坦言是「生咗個女」，「我覺得自己得60幾歲命，應該都係活多10幾年，所以有咩想做就做埋佢囉。」引得評判大笑之餘，還被評判笑稱：「內在完全唔似50歲，同Sica差唔多。」

 

 

　　昨晚其中一個環節要求評判估一估「Sica媽」洪淑燕、張凱莎（Belle）、區詠詩（Coyi）、施雅莉（Ali）及文芷苓（校長）五位當中，邊位有接受過微整形，一群「小鮮肉」男士評判都議論紛紛，不太敢估，只是讚她們的鼻高、蘋果肌好挺身等等。Sica媽笑言保養全靠打針，左一針右一針，她又揚言自己「整」過兩次下巴，原來只是因為跌倒撞傷縫針，而並不是大家形容的醫美，Sica媽認真搞笑。最終，Belle、Coyi及校長都承認有「微調」過，Belle打過美白針，Coyi打過下巴及淚溝針，至於校長相當大方承認由頭髮開始，以至臉上任何部位都整過，更揚言今時今日整容已不是甚麼大不了的事。「咩年代呀而家？有機就打吓，有錢就搵多啲...臉上面咩部位都有，瞓喺手術枱上面，呢啲事我都好公開，整容之嘛！」

 

 

　　主持人之一的劉明軒談到整容，她興奮說：「睇呢啲我都幾拿手，因為成日都畀人問我下巴係咪整過，被人摸得多，如果微調過下巴，摸落去會好硬。」其餘3位主持隨即紛紛試摸Vivian下巴。孫慧雪說：「咁代表你精緻啫！我都成日被人懷疑，生完第一胎之後，好多人質疑我打透明質酸，因為話我好飽滿，其實全因我肥咗，所以好多嘢好難睇。」其實劉明軒初入行是娛樂主播，當中她是數一數二最美主播之一，今次四位主持當中雖然她是年紀最大，不過仍然保養得宜，看不出歲月痕跡。

 

　　劉明軒畢業於美國南加州大學財務學系，回港後曾於銀行工作，後來考入有線娛樂新聞台成為主播。2007年劉明軒被安排採訪台灣富商郭台銘時，郭一直搭住劉明軒膊頭不時掃下掃下，傳媒報導話郭董抽水，令劉明軒成為新聞人物。入行後劉明軒傳過多宗緋聞，男主角包括恆生銀行合氏家族後人何乃斌，2016年她與拍拖一年多嘅保險界才俊王傲山結婚，但婚後一年就宣布玩完。劉明軒離婚後受訪稱婚後不足一個月就被丈夫趕出家門﹐一年內更被人趕走三次，直指因為有「更嘔心嘅事」難以忍受，形容前夫婚前婚後兩個人，最終決定離婚。

 

 

　　離婚回復單身的劉明軒緋聞未停過，2017年被周刊踢爆同曾出任多間大機構高層嘅已婚才俊盧永仁博士，11日內6次前後腳出入跑馬地私竇，甚至被指二人舉止親密。後來盧永仁澄清同劉明軒只是生意拍檔經常開會。直至2019年，劉明軒又被傳媒影到佢同廖碧兒富二代前男友盧啟賢雙雙出現酒店，離開時更以goodbye kiss作結。

轉載自: 晴報

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