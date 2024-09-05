颱風摩羯變超強颱風！天文台今發8號烈風或暴風信號！風力幾大？往後邊日有狂風大驟雨？即睇香港9天天氣預報

今日大家返工時，都應該感受到摩羯的風力！天文台指摩羯發展成熟，受其外圍環流影響，本港多處地方吹強風，高地間中吹烈風。天文台預測本港風力將逐步增強，天氣轉壞，天文台在今日（9月5日）下午6時20分改發八號烈風或暴風信號。

(圖片來源:香港天文台)

天文台按照現時預測，摩羯將維持超強颱風強度，在明早於本港西南300公里左右掠過。預料與摩羯相關的烈風區會在今晚及明早影響珠江口一帶。本港風力將逐步增強，天氣轉壞，天文台會在今日下午6時20分改發八號烈風或暴風信號。大家放工時要注意交通及自身安全！

現時吹清勁至強風程度東至東北風，稍後風勢進一步增強，達烈風程度。大致多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴，稍後雨勢有時頗大。海有大浪及湧浪。

(圖片來源:香港天文台)

天文台指，熱帶氣旋摩羯會在今明兩日橫過南海北部，大致移向雷州半島至海南島一帶。受其影響，明日（9月6日）廣東沿岸風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪。天文台展望明日（9月6日）風勢頗大，初時達烈風程度。有狂風大驟雨，海有非常大浪及湧浪。

三號強風信號現正生效，市民請盡快完成防風措施。例如將容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內。檢查所有門窗是否可以關閉。請將堆積在渠道上的樹葉與垃圾清除，低窪地區的市民應為防範水浸做好準備。受風暴潮影響，部分低窪地區可能出現淹浸或海水倒灌，請做好防風措施，並遠離危險地方。基於安全理由，建議市民取消所有戶外活動。請為有需要人士包括長者及不良於行者提供適當支援。市民應避免身處當風地點。在高速公路或天橋上的駕車人士要提防猛烈陣風吹襲。小型船隻船主應立即完成一切安全措施及返回附近的避風塘。未駛回避風塘的小型船隻，應立即就近找地方避風，下錨時應使用大錨，並檢查甲板上的裝置是否縛緊。

(圖片來源:香港天文台)

大家宜時刻留意電台、電視台或瀏覽香港天文台網頁及流動應用程式有關熱帶氣旋的最新消息。

在過去一小時，橫瀾島、大老山及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時51、51及50公里，最高陣風分別超過每小時60、69及76公里。在正午12時，超強颱風摩羯集結在香港之東南偏南約380公里，即在北緯19.1度，東經115.4度附近，預料向西北偏西移動，時速約12公里，橫過南海北部。

(圖片來源:香港天文台)

隨著摩羯遠離及減弱，下週初廣東沿岸驟雨逐漸減少。同時，預料一個廣闊低壓區會影響台灣以東海域。而一道廣闊低壓槽會在下週中期為南海中北部帶來驟雨。星期六風勢逐漸緩和，但天氣仍然不穩定。隨後一兩日驟雨逐漸減少。