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06/09/2024

仲有假就業數據？

#財金大勢 #就業數據 #美國經濟 #褐皮書 #小非農 #英偉達 #債息
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　　此文成於周四（5日)下午6時20分前，要這麼早成文，是因為此文的可讀性，只得今天（6日）。過了今天，就不談也罷，看美國今晚公布的就業數據好了。

 

　　美國勞工部已將之前造假的職位就業增長名額，下修了81萬多個，市場可否相信，之後美國勞工部的就業數據就不會造假呢？

 

　　周四晚公布關乎美經濟的褐皮書啟示美國經濟基本全面放緩，不用逐個聯儲局區去談其經濟，只用褐皮書內用上「通脹」和「放緩」的兩個字詞已可以管窺豹。

 

　　圖一顯示，用這兩個字詞自2021年1月以來，基本上是同步升降的。但自今年1月起，是分道揚鑣，用上「放緩」的次數增加，用上通脹的次數減少。美聯儲局諸公對此中的背馳，是否盲了眼？

 

 

　　「通脹」與「放緩」用詞同步，即是美聯儲局要穩住息口，好平衡兩者間矛盾。但如「通脹」用詞跌，「放緩」用詞升，即是通脹已不足懼，但經濟放緩就殺埋來，要用減息來挽救放緩中的經濟。但美聯儲局遲遲不減息，可能是心有所慮，美聯儲局對日圓的套息交易，一個吸收日圓去支持美元的大法，不敢輕易去動搖破壞。

 

美勞工部職位統計出貓

 

　　在剛公布的小非農就業報告中，卻找到美勞工部似仍死性不改，在建造業的職位增長中，似乎出貓。

 

　　建造業的職位空缺見大幅回下至低於2021年水平，但建造業職位增長仍見穩步上升，這是有違常理。在2019年中（圖二圓圈位），可見建造業職位空缺與建造業職位增長是同步的，即空缺跌，職位增長立跌，但為何今時未見這個常理出現？

 


　　是空缺少，無礙職位增長，還是有其他原因？圖三是美國建屋業情況，自2022年開始，建屋量、建屋開工量均跌，這好比工廠執笠多了，工人職位增長仍升？

 

 

　　建造業職位空缺減少情況，是有普遍性的，各行業的職位空缺都見減少（圖四）。上月撑起美國就業職位空缺增加的，是政府招臨時工多了，但今次公布應見回調（圖五）。

 

 

　　講了這麼多，都是在講市場對美就業數據的預期不再熾熱，而是預期今晚美公布的就業數據會弱，會支持美聯儲局在9月減息。

 

　　但，在周四美市場有大戶賭美就業市場仍火辣，足以將10年美債息拉回上4厘（圖六）。

 

 

　　是這個大戶在瞎賭，還是有甚麼內幕資訊是市場所不知？

 

　　市場有這些異動，是值得短線投資者留意的。長線美息是要向下，但短線言可以有妖風亂吹，一個不防就會翻艇覆亡。

 

　　賭美10年債息回上4厘，可以是賭美就業數據「熾熱」，但亦可以是賭有其他刺激美10年債回升的甚他因素。畢竟美國金融市場消息造假，層出不窮，例如謂英偉達(NVDA)被傳受美司法部調查壟斷，但市又傳英偉達未收到調查，你信邊個？

 

　　小心駛得萬年船，古有明訓。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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