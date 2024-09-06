伍富橋寵妻放閃賀生日！送炒價Hermès值幾錢？富貴老婆問：點解咁多私己錢？

伍富橋與富家千金太太梁兆楹（Shirley）結婚兩年多，二人經常為對方製造驚喜，而且使錢事小，最緊要鬥心思和誠意，認真有情趣。繼6月伍富橋生日，Shirley出盡法寶後，輪到太太生日，伍富橋當然絕不輕手。

伍富橋與Shirley的婚姻起初不獲外界睇好，男方屢被網民冷嘲熱諷，Shirley試過霸氣反擊維護老公。每逢生日、紀念日，他們都花心思慶祝，好像今年5月結婚2周年，伍富橋送上3卡巨鑽，又特地翻唱老婆偶像Twins歌曲製成片段，Shirley冧爆之餘忍不住搞笑質問：「點解你會有咁多私己錢？」

6月伍富橋生日，Shirley廣邀老公好友，舉行籃球主題的驚喜生日派對。著住伍富橋嘜頭tee的Shirley，豪花五位數字，從外國購入NBA球隊湖人2012－13球季隊員簽名籃球，包括已故球星高比拜仁的簽名。她又送上老公生日日期車牌，肯花心思比捨得使錢更重要。

輪到Shirley生日，伍富橋買來炒價近15萬的Hermès Kelly Elan手袋，送給老婆。見慣靚嘢的Shirley興奮留言：」第一份生日禮物，多謝伍總！」伍富橋搞笑回覆：「第一份！？」不過看二人的「往績」，生日驚喜應該陸續有來。

