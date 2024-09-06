中年好聲音2鄭梓浩遭大數渣男！被前女友踢爆食軟飯！同居7年偷食小三小四斷正？

憑《中年好聲音2》簽約TVB的鄭梓浩（Brian）外表有型有款，靠比賽再次打響名堂在幕前演出，更深得大批粉絲支持，私底下的他只透露努力照顧兩個囝囝及媽媽，但就甚少提到感情事。近日，Brian的前女友Grace向傳媒大爆料，指斥他的渣男行為，除了一直「食軟飯」外，更背她跟「小三」、「小四」有染，令她傷透心。

Grace自爆是Brian的初戀情人，兩人在2017年重遇對方，當時Brian經歷完婚姻失敗後，聲稱真心真意跟Grace再相戀，於是Grace毫不保留奉獻自己一切，花幾百萬幫助Brian返港追夢，她表示當時立即向Brian轉帳50萬（45萬支票及5萬現金）讓他可以找卡數及交租，再找工作人員為他打造韓星造型、拍形象照及拍片等等，做好宣傳。Grace形容自己已經融入鄭家，連Brian的媽媽和Brian兩個仔都視她為一家人，Brian兩個仔更稱呼Grace為阿媽，只差在未註冊。

Grace指同居近7年來，Brian一直「食軟飯」靠她供食供住，去年Brian突然話要離家，揚言要幫大仔醫肌肉萎縮病，將會返內地長住，當時Grace已經懷疑Brian出軌，但對方不肯承認。直至今年年初，Grace在相機發現Brian跟一名女子的親密片段，被「斷正」的Brian才承認佛山有第三者。Grace形容每次Brian返佛山做抖音直播，就會向「小三」提供性服務，「小三」除了給他兩萬元出車，就連大仔返港的機票，「小三」都有資助一萬元。可怕的是Brian不止有「小三」，Grace爆有一位已婚、已為人母的半圈中人正是他的「小四」，「小四」多年來背住老公跟Brian大玩曖昧兼「裸聊」，連大仔都忍不住向Grace求助，他難忍爸爸跟「小三」及「小四」車輪轉放縱。

Grace雖然很愛Brian，但不斷受傷害，多次分分合合之下，忍不住分手兼爆料，Grace更指Brian呃她因COVID後影響性功能，Grace好心買鹿尾巴丸給他補身，沒想到對方用來滿足「小三」和「小四」，Grace直指他根本縱慾過度，導致性功能出障礙。對於Grace的爆料，本網致電鄭梓浩求證，唯截稿前未獲回覆。