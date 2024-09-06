韓劇2024上半年話題榜Top 10公開！《淚之女王》竟屈居no.2！穿越劇佔3位！大熱《背著善宰跑》排第幾？

韓劇迷留意！韓國數據分析機構 GoodData 早前公開 2024 年上半年話題韓劇排行榜，三甲位置全是 tvN 的人氣作品，由金秀賢及金智媛主演、結局收視超越《愛的迫降》的《淚之女王》竟然只屈居第 2 位，上半年人氣韓劇之冠究竟花落誰家呢？

GoodData 自 2015 年起公布韓國話題電視節目調查，涵蓋電視劇、綜藝、時事、教育節目等大數據。GoodData 在最新一期報告中，公開了截至 7 月已完播韓劇的話題度，頭 2 位以大比數拋離《和我老公結婚吧》、《烈女朴氏契約結婚傳》等韓劇，即睇完整名單。

第十名︰《雖然不是英雄》（The Atypical Family）

第九名︰《夜晚開的花》（Knight Flower）

第八名︰《魅惑之人》（Captivating the King）

第七名︰《高麗契丹戰爭》（Goryeo–Khitan War）

第六名︰《歡迎回到三達里》（Welcome to Samdal-ri）

韓劇話題榜第五名︰《烈女朴氏契約結婚傳》（The Story of Park's Marriage Contract）

由李世榮、裴仁爀主演的穿越劇《烈女朴氏契約結婚傳》最近在 ViuTV 免費重播，故事講述朝鮮王朝時代的大齡女子在成親當天成為寡婦，其後意外穿越到現代，遇上和古代丈夫樣貌完全相同的單身主義男子，並簽下契約婚姻書。「收視女王」李世榮繼《衣袖紅鑲邊》之後，時隔 2 年再回歸古裝劇本來已是一大賣點，今次她與李世榮搭檔再晒演技，一開播便留下好評。唯美場景及好劇本加持，《烈女朴氏契約結婚傳》成功打入 GoodData 話題榜的 Top 5 位置。

（圖片來源︰Viu）

觀看平台︰Viu、ViuTV

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