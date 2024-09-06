機票優惠 | AlipayHK x 香港快運推7折日本機票、百貨藥妝消費優惠！Trip.com $399飛曼谷／首爾／台北！$99搶日本酒店！即睇平機票開搶日期+詳情

踏入九月，大家有冇感覺到秋意？天氣轉涼少少，正是出遊的最佳時機。AlipayHK 與 香港快運知道香港人鍾意去日本旅行，特別推出快閃日本機票優惠，有機票優惠一定趁機會把握！

機票優惠 | 快閃！AlipayHK x 香港快運：全航線淨票價8折！指定日本航線低至7折

AlipayHK聯同香港快運推出快閃優惠！從 9 月 6 日上午 10 點到 9 月 8 日晚上11:59，只需進入 AlipayHK 旅遊專區領取優惠券，然後在香港快運的官網或手機應用輸入優惠代碼，選擇 AlipayHK 付款，即可享受全航線淨票價 8 折的優惠！

此外，指定的日本航線，例如如福岡、鹿兒島、名古屋、沖繩、高松、廣島等，更能享受低至 7 折的超值優惠。提提你！旅遊期限由 2024 年 9 月 11 日至 2025 年 1 月 31 日，把握機會去日本玩一轉啦！

日本過百萬間商戶盡享消費優惠

更著數的優惠還包括，AlipayHK與多個日本熱門商場及商戶合作，推出用戶專享優惠，當中有香港人瘋狂掃貨的店舖，例如 LAWSON、大丸松坂屋、三井購物公園、大國藥妝、Donki、GiGO（遊戲中心）及各日本機場等，範圍涵蓋便利店、藥妝、百貨、電器舖，應有盡有。用戶只要於 AlipayHK App 搜尋「日本」，在日本優惠專區即時顯示當月優惠，再使用 AlipayHK 付款便享用到優惠。

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