歐聯新賽制強強硬撼，比賽期拉長球員遭殃

今屆的歐聯採取新模式，球隊增加、賽制改變，連賽期都拉長；球迷當然開心，可以多睇幾場波，但球員分分鐘踢到殘易受傷。

歐聯以往都是分組賽模式，今屆推出的新玩法，被稱為「瑞士模式」聯賽，當中的賽制跟以往幾乎完全不同

早前對賽抽籤也完成，其中皇馬大戰利物浦最觸目，而利物浦又會惡鬥利華古遜；曼城就會激戰國米和祖雲達斯，聖日耳門則會遇上阿仙奴和曼城；維拉面對拜仁。

首先是參賽隊伍增加至36隊，不設分組，採用一個歐聯聯賽的排名。

第二是36隊入圍隊伍會分為4個級別（pots），每個級別有9隊，每一支球隊在這個階段要踢8場賽事，分別對戰4個組別內其中兩支球隊，換句話說8場賽事對8支不同球隊，主客各4場。

完成這8場賽事後，整體排名前8的球隊會直接晉身16強，至於第9至24名的就會再進行兩回合淘汰賽，競爭餘下的8個16強席位。

與以往不同的是，今屆歐聯淘汰的球隊，將不能再參加歐霸盃。

隊賽抽籤則其實與以前有點相似，頭8場賽事中，不會抽到相同國家聯賽的對手，也不會抽到超過2隊同一國家聯賽的對手。

以拜仁為例，在第一組別中，不會抽中多蒙特作為對手；而如果在第一組別中抽中對曼城，第二組別對阿仙奴，則第四組別不會抽中對維拉。

到附加賽階段，第9至16名會按強弱面對第17至24名球隊，即第9對第24，餘此類推。

到16強淘汰賽，則與以往一樣。

C朗早前擔任抽籤儀式的嘉賓，兼獲歐聯頒發史上最佳射手獎。在歐聯合共射入140球的C朗，日前攻入生涯第900球，據統計，C朗的入球分佈是，右腳574球、左腳173球、頭球151球。

新賽制下，將會有兩個特點。

第一是更多強強對賽會提早上演，因為每個組別都有對手來自同一個組別，例如皇馬、拜仁、曼城等，如果在以往分組比賽，未必會在小組賽相遇，如今竟會提早相遇。

第二是以往弱隊鮮有機會殺入16強，但今屆是第四組別的球隊，必然有兩場賽事來自相同級別，兩場對第三組別，例如摩納哥、博洛尼亞這類球隊，大家實力相若，如果對自己組別4戰全勝，晉級機會更多。

新賽制下，強隊鬥得更艱辛，甚至要踢到最後一場賽事仍在爭出線；與以往小組賽，贏得頭4場有10分，已夠分數出線後可以輪換休息大大不同。

另一個更艱辛的，是先要踢8場比賽，比以往小組賽的6場多了兩場；如果不幸在首8場過後未能直接晉級16強，還要多踢兩場主客制的附加賽，變相有機會多踢4場賽事。

以往歐聯分組賽12月就會結束，如今最遲會去到1月，球隊分分鐘歇冬期都要比賽，真是鐵人都後累壞。

改賽制看似讓更多球隊參與、比賽過程更激烈，甚至令球隊多踢幾場，門票收益增加。

但現實是，球隊從開季到結束，連同國際賽、國家隊賽事等等，部分球隊分分鐘一年踢70場賽事，每3日就踢一場波，對球員的身體負擔非常大，最終增加受傷機會，得不償失。

歐洲足協這個看似公平和多元的賽制，到底是幫了足球，還是害了足球，季尾就會知分曉。

隨著歐霸盃和歐協聯等都改制，參與的球隊同樣要增加比賽數量，BBC有統計，以車路士為例，連同今年夏天的新版世界冠軍球會盃等賽事，車仔本賽季要踢多達80場比賽；就算車路士人腳多，都分分鐘踢到殘，遑論其他球隊。