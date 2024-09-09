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09/09/2024

麥家琪由性感女神變「入五」少奶奶！小紅書登場被讚凍齡、身材好！電影《陰陽路》被鬼凌辱、《龍虎砵蘭街》光頭look最經典

#演員 #娛樂 #葫蘆身材 #凍齡 #晴報文章 #小紅書 #麥家琪 #港聞娛樂
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Photo: 小紅書、微博、網上截圖

　　90至00年代的性感女神麥家琪，不經不覺明年即將「入五（50歲）」，自稱心態如少女的她最近開設小紅書帳戶，皮膚白滑、身材依然驕人，令網民大表羨慕。

 

　　向來Keep得好好的麥家琪，曾作不少大膽演出，尤其在《陰陽路》中因穿紅色內衣拜山兼對先人不敬，而被鹹濕鬼跟回家兼慘被強暴、以及三級片《偷窺無罪》的女同性戀親熱戲，和在《龍虎砵蘭街》被剃光頭一幕，令唔少網民留下深刻印象。06年麥家琪嫁給大律師王國豪後，先後誕下兩子一女，她早年透露兒子曾偷看她的性感戲，質問她為何裸身出鏡，並要求她不要再裸露演出。

 

 

　　專心相夫教子、過著少奶奶生活的麥家琪，近年不時在內地搵真銀，又孖1993年同屆港姐郭可盈直播帶貨。日前麥家琪在小紅書登場，以一口港普跟網民打招呼，又留言：「我是麥家琪，是中國香港演員，也是將近50歲的大女生（心態18歲），更是三個可愛孩子的媽媽（分别11歲、15歲、17歲） 。」只見她的皮膚依然白滑有光澤，上圍依舊好豐滿，同時有點小肚腩，其實身形保持得非常不錯。網民留言大多讚她夠凍齡，更有人搞笑提議她講番廣東話。

 

 

　　為食的她拍片到廣州天橋底一個流動小販檔，一身街坊裝的她買2大袋油炸鬼及牛脷穌，又即場拎起剛炸起的油炸鬼大大啖咬落去，完全唔怕熱氣同肥，毫無中女煩惱。

轉載自: 晴報

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