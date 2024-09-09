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09/09/2024

中年好聲音2丨鄭梓浩小四被爆是孫耀威親妹！人母花$10萬租屋包養兼裸聊！渣男東窗事發後重投小三懷抱

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　　55歲《中年好聲音2》最後12強的鄭梓浩昨日被舊愛Grace爆料，揭開他型男背後的渣男行為，除了一直靠Grace出錢出心包養外，卻背叛對方跟「小三」、「小四」有染，更花Grace錢買補藥壯陽去滿足其他情人，令Grace大為傷心。事後，鄭梓浩形象盡毀但向粉絲否認控制，打算安撫支持者，不過此舉令Grace再進一步爆料，指「小四」正是孫耀威的已婚妹妹孫美賢。

 

 

　　鄭梓浩堅決否認Grace的一切控訴，希望在粉絲們前挽回形象，更聲稱分手全為囝囝到內地醫病，表現出暖爸的感覺。未知是否Grace見鄭梓浩繼續講大話睇唔過眼，再次向傳媒爆料，指原來她一直口中形容的「演藝世家」、「已婚有家室」的小四身分正是孫耀威的妹妹孫美賢。參賽時43歲的孫美賢報稱做企業併購，已婚有兩個小朋友，一直長居瑞士，不過為了追夢而返港參賽。

 

 

 

　　Grace公開鄭梓浩和孫美賢之間的對話，原來孫美賢聲稱跟自己老公沒有感情，老公幾乎默許她出外鬼混，並揚言想找個男朋友。Grace指二人在上海曾「開房」，又不時用通訊軟件「裸聊」，對話亦相當露骨。Grace指孫美賢先後花十萬為鄭梓浩租屋及提供生活費，開宗名義可以包養對方，Grace看不過眼在孫美賢IG留言挑機：「你成日黐實我老公Brian做乜，外面傳你哋搞埋一齊！」

 

　　孫美賢立即刪除留言，更疑似透過抖音帳號留言反寸Grace：「嘩，我真係鄧（戥）你唔抵呀！成個地產圈都知道，Dada搵埋屋俾Brian住啦！成日出雙入對喺條街度唔驚俾人見到。」東窗事發後，孫美賢即時跟鄭梓浩反目拒絕再「科水」包養，鄭梓浩見勢色不對，即時打算重投Grace的懷抱，在Grace面前力數孫美賢，指對方好似「阿婆」，面對對方連性衝動都沒有，而孫美賢事後不斷向鄭梓浩和Grace追討包養期間所花費的10萬元生活費，認真有趣。
 

轉載自: 晴報

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