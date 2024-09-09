舒適堡結業丨「六合彩之子」蔡國威慘變苦主！年初花$9,800簽十年約！聞「白武士」出現︰算執番身彩

開業38年的大型健身中心「舒適堡Physical」日前突然宣布全線暫時結業，不少市民都大感震驚，特別是部分會員投訴剛剛被說服簽長約，質疑「舒適堡Physical」明知結業仍然繼續推銷，涉不良營商手法。原來「六合彩之子」蔡國威都是其中一名苦主，他1月時以9800元購買十年會籍，結果用半年就倒閉，非常無奈。

蔡國威雖然未有購買任何貴價課堂套餐，但剛剛在1月以9800元購買十年會籍，「舒適堡Physical」在颱風來襲當日宣布暫時結業，令原本打算做Gym的蔡國威都「灰爆」。蔡國威在IG分享：「係呀….. 又瀨嘢！希望真係有新投資者，希望快啲重開返，希望可以快啲做返運動……#健身 #運動 #workout #gym #基本上平時冇乜嘢做都會去 #突然間話執就執 #苦主 #希望 #新投資者 #重開 #不過都唔可以等太耐 #可能要join其他健身中心」

事發幾日後，事件有進一步發展，「舒適堡Physical」在官方網站宣布新投資者和灣仔分店原址業主達成初步共識，「新公司將以 Healthy品牌營運，並承諾為舒適堡原有客戶免費提供餘下所有健身卡及私人教練課堂服務」，並指「灣仔店將於日內開業，全面投入服務」。蔡國威接受本網電話訪問，問到「白武士」出現，會否有信心繼續可以用會籍？還是考慮向「白武士」申請退款？他表示：「我有信心可以用番$9800繼續個會籍，唔會要求退款啦！不過暫時都未知幾時開番灣仔店，我想佢哋快啲開番九龍區分店！其實我諗佢哋之前都一路搵緊一路做緊重組重整……可能最終只可以開得返幾間，係咁都算執番身彩啦，有番一、兩間我應該都夠用。」