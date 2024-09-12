最近美國聯儲局主席鮑威爾在回答會否減息時提到，等到通脹回到2%才減息為時已晚，所以現時美國9月減息之說甚囂塵上。聯儲局下次議息日期是9月19日（美國時間9月18日），屆時便知分曉。

一般來說，聯儲局開始減息的原因，一是失業率大幅提升，另一是通脹回落。聯儲局看通脹是參考兩個指標，一是CPI(Consumer Price Index)，即消費者物價指數，二是PCE(Personal Consumption Expenditure)，即個人消費及支出價格指數，前者針對家庭，後者針對企業，而以後者更為精準，因為PCE剔除了石油和食物這兩種價格較為波動的產品，更能體現物價是否平穩。

聯儲局主席鮑威爾表示，減息與否取決於美國失業率及通脹。(AP)

事實上，在過去的18個月，聯儲局已加息11次。由於美國在高通脹壓力下，聯儲局自2022年起重啟加息周期，息口打破自2008年以來新高，使消費者物價指數由高峰期的9%，回落至2024年中約3%。

市場原本普遍預期，美國將於2024年步入減息周期。事實上，當7月美國非農業就業數據公布，顯示失業率升至4.3%時，就引發「薩姆(Sahm)效應」，股票市場大挫。所謂「薩姆法則」，是由經濟學家Claudia Sahm提出，作為衡量經濟是否進入衰退的指標，認為當美國3個月平均失業率從12個月低點上升0.5%，便意味經濟進入衰退。

「薩姆法則」由經濟學家Claudia Sahm提出，作為衡量經濟是否進入衰退的指標。（網上圖片）

其實美國7月的「薩姆指標」已達0.5%衰退閾值，所以一些經濟分析師指出，美國當時不減息是錯過時機，如今即使減息也太遲，尤其是接近11月5日的大選，減息與否已滲入政治因素。

減息有利民主黨，但聯儲局要如何減息令經濟軟著陸，也很考工夫。而對共和黨的特朗普來說，他已明言不想現階段減息，何況特朗普的政綱，如關稅、減企業稅及反移民政策等，都有利通脹，如果現今減息，而特朗普萬一當選，或會招致美國經濟一片混亂。

特朗普政綱的政策都會助長通脹，若遇上減息將引發混亂。(AP)

美國減息是禍是福，在2025年便知結果，所以不妨觸機，以2025年起卦看看。以20為上卦，卦以8除得餘數4，是先天八卦的震卦；以25為下卦，卦以8除得餘數1，是先天八卦的乾卦。上震下乾，即雷天大壯卦。

大壯卦

大壯卦的卦義有三：一是陽氣壯盛；二是大撞，嚴重衝突；三是大戕，嚴重傷害。大壯卦之所以有「傷」，因其形是兌卦的擴大版，兌卦是一陰在上，兩陽在下；而大壯卦是兩陰在上，四陽在下。兌卦之兌字，可變為悅字，也可變為傷人的銳字，與減息的利弊相應。

兌卦

事實上，減息是雙刃劍，適度使用能激勵經濟，過度使用則可能導致通脹和資產泡沫。而大壯卦的初九是減息之始，爻辭曰：「壯於趾，征凶，有孚。」說的是一定會發生凶禍，而結局是上六爻辭：「羝羊觸藩，不能退，不能遂，無攸利，艱則吉。」羝羊是公羊，只會蠻幹，盲目衝向籬笆，進退不得，若想經濟好轉，過程艱苦。

至於變爻，可將上下卦總數相加，20+25=45，爻以6除，得餘數3 ，即三爻變。九三爻辭曰：「小人用壯，君子用罔。貞厲，羝羊觸藩，羸其角。」小人用壯是硬著陸，君子用罔（與網同）是軟著陸，又是「羝羊觸藩」，即硬著陸居多，結果是「羸其角」，即羊角受困，形勢不妙。而九三爻變所得變卦是歸妹卦，是老夫少妻卦，難以長久，可見減息周期不會太長。

歸妹卦