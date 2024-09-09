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09/09/2024

全球百大美食城市排行榜+馳名美食！香港躋身Top 10！最聞名竟不是菠蘿包、奶茶？這個國家城市獨霸三甲！北京烤鴨排第幾？即睇Top 15排名！

#美食 #龍景軒 #頤和園 #香宮 #雲吞麵 #王府 #文華廳 #Food News #去旅行 #義大利 #短線遊 #Travel news #香港 #打卡熱點
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Text: Kennis Wong

　　大家去旅行除了Shopping、周圍打卡外，還注重甚麼？身為吃貨的編輯表示出發前一定要收集當地最好吃的餐廳，一到埗就要逐一品嘗！如果你也是知音人，一定要留意由全球美食指標網站TasteAtlas發布的2023至2024年度全球百大美食城市，在16,601個城市中，根據395,205名用戶投票，選出100個城市，並對其最常供應的地區和國家菜餚記錄了最佳平均評分，有一個國家獨霸首三位！快點一起Bookmark她們最出名的食物，他日去旅行時試勻美食，吃吃看是不是真的實至名歸！

 

香港躋身十強？這些地道美食最出名！

 

　　想起香港美食，你會想起甚麼？菠蘿包、西多士，還是凍奶茶？貴為美食天堂，當然在美食排名中榜上有名！香港在100個城市中排第7位（4.7分）！以蝦餃、叉燒、雲吞麵、炸子雞、咕嚕肉聞名！網站還介紹大家到王府、龍景軒、香宮、頤和園、文華廳這幾間中菜餐廳。作為香港人，相信你對這幾款美食也不陌生，甚至是日常經常吃的美食，下次或者可以試試這幾間中菜館，試試看有沒有將上榜美食昇華！

 

（圖片來源：Tasteatlas）

（圖片來源：Tasteatlas）

 

下一頁：這地方獨霸三甲！

 

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