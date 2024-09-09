中秋盆菜2024 | 編輯精選最正盆菜！食齊溏心鮑魚原條海參燴花膠／壽喜燒汁底日式盆菜食A5和牛／酥皮龍蝦汁海鮮盆菜／傳統口味手工釀鯪魚

中秋佳節是一家人團聚的時光，做節當然不能缺少美食佳餚，以下為大家精選7間中秋盆菜，包括到會店FEAST推出的盆菜、米芝蓮星級酒家傳統盆菜，更有居酒屋推出的日式盆菜及法國餐廳的法式盆菜，為節日添上別具特色的味道！

中秋盆菜2024 | 1. 豐食 FEAST：溏心鮑魚／原條海參／鮑汁燴花膠山珍海味16款材料超大堆頭！

網上到會專門店專營 FEAST 推出「鮑魚珍饈豐食盆菜」，特別準備了 16 款海陸珍饈及手作菜餚製成，當中包括溏心鮑魚、原條海參、鮮元貝、鮑汁燴花膠 、鮑汁鴨掌、大蝦、蠔皇螺片、南乳五花腩、秘醬炆豬皮及農家雞肉等。淋上精心熬製的黃金鮑汁，每一啖都充滿鮮味，是一家人過節食飯的方便之選。

（圖片來源：豐食FEAST）

價錢：優惠價 $728 （原價 $908） （4 - 6 人份）

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訂購備註：所有訂單必須最少3日前在網上預訂 （截單時間：5pm）、 供應日期至9月22日

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