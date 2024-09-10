港產綠色科企研發新物料代替塑料器皿！首12年零收入難留人？使命感反能吸納志同道合技能人才

氣候變化與環保成為各地核心議題，也推動了本地綠色科企的發展。

寰科創新聯合創辦人兼行政總裁陳大仁認為，是公司理念、工作帶來的使命感和成功感，讓員工多年來願意為公司付出的主因。（殷凱怡攝）

寰科創新（Ecoinno）聯合創辦人兼行政總裁陳大仁（George）坦言，研發新綠色生物物料費時且挑戰無法預料，難以留住只求升職加薪的打工仔。但工作帶來使命感和成功感，卻吸引了不少與他志同道合的有志之士。

陳大仁表示，隨著不同時期所需，尋覓各類具有不同技能的人才固然重要。但作為領導者，在研發過程更要有清晰目標及方向，了解公司需要甚麼人才，甚至是懂得帶領團隊走回轉頭。

按發展時期 吸各類技能人才

寰科創新利用植物纖維研發出可製成即棄餐具的複合材料，不但純天然且不含塑膠，更可放於明火小火上及烤爐中直接加熱。（殷凱怡攝）

他憶述，港人愛吃杯麵、習慣用咖啡粉囊沖咖啡，惟當中的塑料器皿含有塑化劑，加熱後容易經轉移至相關食品，並被吸收至人體內。

早在約15年前，已冀就相關問題，從科技著手尋解決方案，讓人們免受塑膠產品侵害；並在2011正式成立該企，著手進行新物料的研發工作。

他坦言研發新物料需時，公司首12年可謂零收入，該企還矢志建立一套工業生態系統解決方案，相關進程早在其三位創辦人預計之內。

然而，對打工仔而言，公司多年來零收入，難免令人感到前路茫茫。對此，陳大仁指出，公司理念和工作一向是透過研發，減少對環保的負擔，同時為人們帶來益處。雖然公司發展進程未必適合一些只求升職加薪，或想借助不斷跳槽來換取更好待遇的打工仔，但反而能夠按其不同時期所需，吸引一班志同道合且具備各類不同技能的人才。

打造新工業 經沉澱打穩基根

陳大仁認為本港欠缺相關的工業人才，難免要靠大灣區及外地人才，惟技術含量愈低的工種亦已愈難請人。（資料圖片）

如成立初期，團隊以擅於研究的博士生為主，隨著研發工作面臨不同挑戰、需進一步開發生產機器，甚至建廠，不同的技術人員和工程師亦隨之加入。同事還會按公司所需，介紹身邊不同人才加入，「建設工廠時需要熟悉Robotic（機器學）的人以進行自動化，大家最初都不懂，那便慢慢學吧，還有同事說：我老友識，也請他來工作吧。」

他續指，打造新工業需要時間來沉澱和學習，才能將基根打穩，該企為員工提供環境、器材等資源，讓他們有地方可以試和實踐。當中的使命感、參與感及成果不斷助大的成功感，讓員工在多年一直默默耕耘，也讓他們進一步成為這新工業的專家。

團隊能有效地配合公司發展壯大，固然重要。但能夠與員工一環扣一環地合作，George強調，作為領導者必須有清晰目標及方向、了解公司需要甚麼人才、與員工共進退，甚至是懂得帶領團隊走回轉頭。

從事研發工作難免遇到各類挑戰，他又認為更重要的是培育團隊接受挑戰、跨越挑戰的文化，還要讓員工多動腦和發掘新事物。「同事之間是需要有競爭，需要有所不同，但要是良性競爭。」