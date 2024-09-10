MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言Mo突更新IG！受傷期間靠NewJeans舞蹈片：非常想這樣跳舞！

2022年7月在MIRROR紅館演唱會期間，舞蹈員李啟言（阿Mo）因巨型屏幕突然墜落被擊中而嚴重受傷，阿Mo由受傷至今從未放棄，早前亦接受創新手術，踏入新一階段治療。阿Mo今日（9日）突然更新IG，貼出韓國女團NewJeans的跳舞影片，更首度以文字吐露心聲。

阿Mo父親李盛林牧師一直以「代禱信」方式，分享阿Mo的治療進度及心路歷程。在最新的代禱信中，李牧師指阿Mo接受手術後，需要面對4至5個月的抽搐期，而這是神經線在調整過程中的正常現象，預期阿Mo在半年內將有明顯改進，而他亦確實感受到身體從上而下逐漸恢復的感覺。

今天下午，阿Mo突然在IG轉發韓國當紅女團NewJeans勁舞的片段，首次以英文留言，表達自己渴望跳舞的心聲：「Wanna dance like this so bad（非常想這樣跳舞）…」並加了喊喊emoji。他又表示受傷期間，NewJeans的出現治癒了他：「They (have) been healing me starting from their debut since my injury（自從我受傷以來，他們由出道開始，就一直在治癒著我）.」

阿Mo加了數個心心emoji、代表剛被解除職務的NewJeans製作人閔熙珍的藍色帽emoji、代表NewJeans粉絲名稱「Bunnies」的兔子emoji，和加油emoji，並tag了閔熙珍和NewJeans的IG，以示大家一起加油。他隨後再轉發自己跳舞時的照片，可見他真的十分想像以前一樣，自由地跳舞。至於一直陪伴阿Mo的女友蘇芷晴（So Ching），轉發李牧師的代禱信，集合力量為阿Mo打氣。