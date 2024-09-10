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10/09/2024

洪朝豐突發長文講永別？臨死最想見兒子：不要在我墳前哭泣！清晨出文澄清惹輕生疑雲

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　　現年64歲的洪朝豐近年深居簡出，頻頻在Facebook分享自己昔日的DJ工作、家人及情緒病被送進精神病院的經歷，不少的忠實聽眾及粉絲都繼續默默支持他。昨晚九點多時間，洪朝豐突然撰長文《再會了》，內容提到自己要離開世界，也表達出自己對兒子的不捨，以及勸朋友們不要為他的死難過，令人相當震驚。

 

 

　　洪朝豐近年在Facebook都經常回憶起昔日的日子，電台的工作、離世的媽媽以及2006年因不依醫生的吩咐服藥，導致狂躁症復發，須安排入住精神病院，當時他繼續有寫書法，又跟院友交流畫作。

 

 

　　昨晚突然發布《再見了》一文，內容中提到：「如果說，臨死一刻，我最想見誰，那是我兒，血脈相連。如果最後要說一句說話，我只默然，不說半個字，就這樣離開。」亦有用上「永別」的字眼，最後更寫上：「永別啊，不要在我墳前哭泣，我不在那裏。不要想起我。我只是藍色天空下，一隻小鳥飛過。或者，夕陽西下，我是一陣清風，我是漫天彩霞。我是不可捕捉的。不要讓我牽掛。再會了，三千大千世界，我們終於再見了。隔了一世。」

 

《再會了》

繁花千樹，落英繽紛。流水無情，斷送幾許花魂。半世繁華，半世淡靜，修得幾時清閑。欣悲交集，是死亡的吟唱？無悲無喜，無得無失，是生命的讚歌？如此一詠三歎，只為多情。多情應笑我，早生華髮。。

如果說，臨死一刻，我最想見誰，那是我兒，血脈相連。如果最後要說一句說話，我只默然，不說半個字，就這樣離開。也許會帶着一朵隱隱的微笑。為着感恩。不知道。

永別了，我的朋友，我的心情，你不會知道。半世起落，如泡如影，如夢初醒，驀然回首，只為尚餘一點溫柔。

永別啊，我的戀，猶如鄭愁予的詩歌《雨絲》～

我們底戀啊，像雨絲，
在星斗與星斗間的路上，
我們底車輿是無聲的。

曾嬉戲於透明的大森林，
曾濯足於無水的小溪，
那是，擠滿著蓮葉燈的河床啊，
是有牽牛和鵲橋的故事
遺落在那裡的……

遺落在那裡的
我們底戀啊，像雨絲，
斜斜地，斜斜地織成淡的記憶。
而是否淡的記憶
就永留於星斗之間呢，
如今已成摔碎的珍珠，
流滿人世了。。

永別啊，不要在我墳前哭泣，我不在那裏。
不要想起我。我只是藍色天空下，一隻小鳥飛過。或者，夕陽西下，我是一陣清風，我是漫天彩霞。我是不可捕捉的。不要讓我牽掛。

再會了，三千大千世界，我們終於再見了。隔了一世。

 

　　洪朝豐突然如此發文，令朋友及粉絲們都非常擔心，網友紛紛留言說：「但願洪生健康無恙！」、「洪生，好明白你嘅心情，但願你只是抒發感情，好多人愛你㗎，例如你的仔仔和你親人朋友、和聽衆，加油呀！」、「要活下去呀！」、「夕陽無限好，何須傷感？一定要喜樂生活下去！」、「看開一些...人就活得快樂」等等。

 

 

　　由於大家都非常緊張同擔心洪朝豐做傻事或者患病，他在清晨時間再出文澄清。「不好意思，嚇着了你們。是這樣的。《再會了》這個創作由『繁花千樹，落英繽紛』短短兩句開始，然後，根據『落英』，很自然的順着便接了『流水無情，斷送幾許花魂』開展下去，它注定要表述死亡，滄桑，無奈與告別。我只是順着它的行氣與流暢創作下去。也不知道文章這麼嚇人。剛才有好朋友很緊張的打電話找我，說怕我自殺。還有許多我的朋友也很緊張。連內地和海外的朋友也很緊張。不少臉書朋友亦很緊張。李默也在群組中說：『洪朝豐怎樣了？剛才雲翔導演看到他fb 發出「告別文」，我去看嚇了一跳，為什麼呀？大家趕快問一下他！』也有中文大學新聞系的同門師妹Mavis 給我寫來一番感人的說話。她說：『師兄，看到你的fb post，我答應你，我不會想起你，但你永在我的心中，感恩有緣在2015年與師兄相遇，更有幸一起和音樂遊戲。雖然我們見面的機會不多，但每次都充滿快樂和啟發，謝謝親愛的師兄，不大清楚是甚麼一回事，不過以上的話我一直想向你說，所以在這裏就留個言，祝福師兄平安、幸福。』感謝大家的關心。是的，這只是一篇剎那間的創作。也許我在欣賞死亡文學之美。唯有經歷過生死，才能如此隔岸觀火，觀照死亡與別離。不用擔心。再說一聲：抱歉，不好意思！」

轉載自: 晴報

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