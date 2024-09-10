陳樂榣葉泓聲兩年抱兩！成功湊夠「好」字？願望成真再佗龍B！細女8個月大再中獎老婆話夠哂數下令結紮

前天堂鳥成員葉泓聲（Gordon）與棄歌從商的陳樂榣（Ally）組織家庭，去年誕下愛女Gia，成功遺傳兩個的優點，Gia眼仔碌碌人見人愛，Gia轉眼間已經一歲，昨日（8日）兩日為女兒搞生日會之外，更一起對在場好友們再透露喜訊，原來Ally再度懷孕，明年1月中預產期，預計可趕及追到龍B，換言之他們兩年抱兩，果然夠勤力。

Gordon和Ally昨日在他們經營的餐廳舉行生日會，一眾好友都來慶祝，包括Ally契妹楊梓菁亦帶埋其囝囝到賀，好友們聽到兩人宣布再有喜，紛紛恭賀追問幾時會一次過擺酒。Gordon笑言：「Ally知道我太喜歡小朋友，驚我遲啲又想再生BB，叫我要去紥咗佢，不過3個夠哂數嘞，我要更加勤力-做生意同埋演藝事業雙飛，等太太唔洗咁辛苦。」問到Ally為何咁急在二女Gia八個月大時又即懷孕？Ally表示：「我和Gordon兩個人一早已有共識想要生兩個，再加上我女兒Aris就三個夠哂數，亦都好感恩又畀我哋願望成真，現時4個多月，已經照咗係囝囝，所以好開心，生完就可以收工嘞！」

Ally大讚Gordon基因好，Gia非常可愛靚女，加上Gordon是一位好顧家的老公及細心老竇，照顧二女Gia周到之外，對大女Aris一樣用心，促使她再追多個。她亦已告訴大女做大家姐的消息，她指大女這半年已經好接受妹妹，雖然口硬話唔錫妹妹，但主動跟她說用零用錢買生日禮物給妹妹。

Ally自言年紀唔少，所以早有計劃再生BB，所以除了做足修身紥肚療程，更加有中醫師一直做調理，醫師亦認為她非常健康，可以再懷孕，又真的如願，加上其首飾生意亦上軌道，亦是一個適當時機，不過就辛苦Gordon努力搵錢。