hot talk 1點鐘｜新iPhone無驚喜 惟換機潮仍有憧憬？藥明孖寶急挫勿撈？

嘉賓：華富建業證券投資策略聯席總監 阮子曦

港股通納入33隻股份，並同時剔除33隻股份，「入通股」早市普遍向上，當中阿里巴巴(09988)升近5%，並錄得逾22億資金淨主動買入，反映北水吸納情況理想？北水流入千億可期？iPhone16隔晚亮相，惟美股收市股價持平，反映新機吸引力不大？能否掀起早前市場所期待的換機潮？對手機設備股的後市走勢無需太悲觀？美國眾議院通過《生物安全法》，拖累藥明孖寶半日跌4-8%，惟現有合約仍可履行至2032年，藥明系股份今日跌幅有否過大？

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