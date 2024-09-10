  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    輕鬆護老
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
威少看世界
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報港是港非英倫歲月
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

10/09/2024

第二場電視辯論能決定大選的勝負嗎？

#威少看世界 #特朗普 #賀錦麗 #電視辯論 #拜登 #美國大選 #大國博弈
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　美國時間今天晚上（中國時間明天上午），美國總統大選的共和黨候選人、前總統特朗普將與他的新對手、代表民主黨參選總統的現任副總統賀錦麗(Kamala Harris)進行兩人之間的第一場電視辯論。多個因素令這場辯論引起廣泛關注，一是兩人的表現將會影響選民的投票意向，有可能對大選的結果產生重要影響。二是如果有一方表現太差，其背後的「金主」（重要的捐款人）可能會不再予以支持，從而令其在「衝刺階段後繼乏力」，增加其敗選的可能性。這方面已有先例，眾所周知，現任總統拜登6月在與特朗普的電視辯論中慘敗，不僅令民主黨高層十分不滿，還導致向民主黨捐出巨款的一眾富翁暫停捐款。內外夾擊給拜登帶來巨大壓力，他長時間思考之後不得不退選，轉而支持賀錦麗接棒，於是才有了今天特朗普與賀錦麗的電視辯論。

 

　　至於第三點，是這場辯論預計很有可觀性，甚至帶有一點娛樂性，因為特朗普與賀錦麗都是擅長駁嘴的「辯才」，吵架是他們的強項。如果兩人唇槍舌劍、你來我往，可能會擦出很多火花，給這場辯論帶來娛樂性效果，在社交媒體上不知會產生何種影響，客觀上讓公眾對兩人有更多了解。

 

特朗普與賀錦麗的電視辯論，將讓公眾對兩人有更多了解。(AP)

 

爭取氣勢與管理預期

 

　　特朗普在上次與拜登的辯論中抓住機會，幾次質問搞得拜登語無倫次，直接把拜登打懵了。但他這次遇到的對手是前檢察官，而且比他年輕近20歲，所以他與拜登辯論時的那些優勢基本上不存在了。在這一新形勢下，特朗普「以不變應萬變」，繼續強調自己是「辯論專家」，並努力把自己塑造成一位甚麼都懂的長者，因此打敗賀錦麗應算是「小菜一碟」，毫無懸念。這是特朗普陣營打心理戰的一招，目的是保持他在共和黨選民中的光環，爭取在辯論前從氣勢上壓倒賀錦麗。

 

　　民主黨這邊也在為賀錦麗製造光環，透過傾向支持民主黨的主流媒體發放相關信息，塑造她「善打口水仗」的「女強人」形象，避免在氣勢上輸給特朗普。《紐約時報》的一篇報道回顧了賀錦麗21年前競選三藩市檢察官時的那場硬仗，介紹了她當年的「高光時刻」：作為名不見經傳的政府律師，她抓住機會在辯論中揭露抨擊兩位資深政客，贏得那場選戰。賀錦麗當時重點攻擊兩位對手的弱點，同時強調她將靠探討如何解決問題來推進自己的競選活動，不會僅僅用攻擊對手的廣告來拉票。這一「高風亮節」的表態，令現場觀眾起立鼓掌，為她參與選舉政治開了個好頭。後來她參加過多次電視辯論，向來言詞犀利，即使對黨內競爭對手也毫不客氣。在2020年總統大選的民主黨黨內初選期間，賀錦麗在辯論中對拜登的一番抨擊，令她「一夜成名」，打出了全國範圍的知名度。

 

賀錦麗21年前經過多場硬仗，最終獲選為三藩市檢察官。(AP)

 

　　民主黨陣營雖然要強調賀錦麗的辯才，另一方面也需要讓選民覺得她為人和藹可親，避免給人過於冷漠的印象，因為特朗普的競選搭檔萬斯 (J. D. Vance)不久前對賀錦麗的醜化和貶損影響了一些人對她的印象。萬斯批評賀錦麗和民主黨的一些「少壯派」政府高官及國會議員對國家的未來沒有盡責，因為她們都不要孩子(Childless Cat Lady)，萬斯以此影射她們都缺乏愛國之心，對國家沒有盡到義務。雖然這一說法引起負面反響，很多人批評萬斯歧視女性，散布過時的陳舊觀念——視女性為「生育機器」，但也有一些人因此而不再像之前那樣欣賞賀錦麗的強悍作風，所以現在民主黨陣營要為賀錦麗打造一個「更加完美的形象」——既能在黨派競爭中打硬仗，也關心同事和朋友，是很「平常」的一位女性。考慮到這些較深一層的背景，賀錦麗與特朗普的電視辯論，也將檢驗雙方團隊管理公眾預期值的成效。

 

移民問題會引發「攻防」

 

　　儘管民眾最關心的問題是經濟趨勢，具體來講就是通貨膨脹的走勢，但兩位總統候選人對這個問題都沒有靈丹妙藥，所以即使辯論中主持人提出相關問題，兩人能說的也都不多，估計只會繼續給選民「畫大餅」，即描繪美好的藍圖，作出討人喜歡的許諾。但選民心裏很清楚，競選期間的很多許諾，日後都難以兌現，因此經濟問題應該不會決定辯論的最終效果。

 

　　真正可能擦出火花的，估計是打擊非法移民這個社會熱點議題，因為當年特朗普宣布參選總統之後，就是靠煽動反移民情緒起家的，而賀錦麗又是拜登政府中主要負責打擊非法移民的高級官員。特朗普已經多次抨擊賀錦麗身為拜登政府打擊非法移民的沙皇（最高官員），卻甚麼也沒幹，4年內讓千多萬非法移民輕鬆進入美國，給美國社會製造了各種麻煩，導致一些州和市治安轉差、毒品氾濫、社會資源被攤薄等等。賀錦麗對此的回應肯定也會「充滿火藥味」，兩人如果在這個問題上爭執不下，可能會出現令人難忘的場面。利用非法移民問題「打身份政治牌」(play identity politics)，是特朗普的一貫手段，他善於利用民眾關心的某些議題來挑撥離間，分化選民，藉此爭取選票。

 

特朗普到訪亞利桑那州與墨西哥的邊境，視察他任內修建的「特朗普長城」，期間指賀錦麗的邊境政策未能有效保護公民安全。(AP)

 

　　辯論中涉及的其他問題可能包括住房問題（房價過高、供應量不足等等）、婦女的合法墮胎權、調整稅收、槍枝管控、貿易赤字、加徵關稅等，兩人的用詞、語氣及肢體動作，都可能對觀眾產生影響。

 

精心準備與臨場發揮

 

　　因為有可能這是兩人之間唯一的一場辯論，所以雙方都進行了精心準備。雖然民主黨的競選顧問讚揚賀錦麗的口才，稱她可以擊垮特朗普，並且為此做了充分準備，但這些顧問也承認，特朗普的思路與眾不同，令人不太容易預判他在辯論時會說甚麼。所以，臨場發揮仍是關鍵。

 

　　特朗普也知道賀錦麗以往的「戰績」，肯定要盡量避免給對手提供攻擊自己的機會，但如果辯論的主持人提的問題比較有利於賀錦麗「發動進攻」，那麼特朗普的「反擊」就顯得非常重要。兩位候選人與兩位主持人之間的微妙關係，也是這場辯論的看點之一，因為特朗普曾經批評舉辦這次辯論的美國廣播公司(ABC News)是「最刻薄、最噁心、最不誠實的電視台」。計劃主持這場電視辯論的男主持人斯蒂芬納普勒斯(George Stephanopoulos)，曾被特朗普公開嘲笑，故意說錯他的名字，以示輕蔑之意，並且嘲笑對方身材較矮（網上數據是身高5呎5吋，即1.65米）。但斯蒂芬納普勒斯其實大有來頭，30年前是克林頓總統的高級助理，其辦公室很靠近總統的橢圓形辦公室。這位民主黨政客後來轉投電視台做時事評論，成為民主黨在新聞界的代言人。有鑑於此，如果辯論期間，特朗普與主持人發生口角或用激烈語言批評主持人，應該都不會令人意外。

 

今次電視辯論的男主持斯蒂芬納普勒斯（右），曾被特朗普嘲笑身材矮。(AP)

 

「棋逢對手」令勝負難料

 

　　美國大選投票日距離今天只有不到兩個月時間，美國選民已經「進入角色」，開始認真關注選舉。由於最新的多份民調結果都顯示，特朗普與賀錦麗在幾個「搖擺州」獲得的支持度幾乎並駕齊驅，誰也沒有明顯優勢，因此今天這場「棋逢對手」的電視辯論有可能令兩人之間的距離擴大，但究竟誰會獲益還很難預料。

 

　　這有點像奧運會的乒乓球單打決賽，毫無疑問場上兩人都是頂級高手，而且熟悉對方的打法，知道應該避開對方的強項，發揮自己的特長，但一開打，此前的所有準備都可能不夠用，因為多種因素會同時起作用，可能會因擔心失誤導致打法過於保守，也可能求勝心切用力過猛，想藉機偷襲但卻被對方完美反擊，各種情況都可能發生。不久前剛剛看過巴黎奧運現場直播，相信大家都知道場上的運動員需要有多強的控制能力，而且要想取勝就必須堅定信心，保持淡定，不能情緒化。這是體育比賽的魅力所在，在政壇上看到的場面與此有相似之處，難怪人們常用體育比賽的術語來形容政壇的各種「決鬥」。然而，在體育比賽中，只要發揮出自己的最高水平，達到自己的巔峰狀態，即使沒能取勝，也雖敗猶榮，仍會受人尊重，而且還可能名利雙收；但在政壇則是另一回事，勝者為王，敗者為寇，而且敗者未必有好下場。這可能是兩者最大的不同。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《說說心理話》運動員強大心理質素如何煉成？張小倫分享最挫敗經歷，及後怎樣重整旗鼓？► 即睇

我要回應
更多威少看世界文章

你可能感興趣

#威少看世界 #特朗普 #賀錦麗 #電視辯論 #拜登 #美國大選 #大國博弈
更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

第二場電視辯論能決定大選的勝負嗎？

10/09/2024 11:54

大國博弈

FX MONDAY｜美國非農增幅遜預期 不排除再下修？｜消費...

09/09/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk