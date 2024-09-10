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10/09/2024

#The 5AM Club新潮流：5am起床做齊這3件事！哪些人不建議加入「5點早起俱樂部」？睇埋4大成功人士如何善用早上：Elon Musk係工作狂？Bill Gates最Chill？

#早起 ##The 5AM Club #網絡熱話 #Warren Buffett #elon musk #Bill Gates #Tim Cook #成功人士 #生活習慣 #好習慣 #Pantry熱話
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Text: Kathryn Cheung

　　一日之計在於晨，近來社交媒體上「#The 5AM Club」（5點早起俱樂部）熱潮興起，成為許多人追求的生活模式，好處是可改變個人習慣，提升工作及學習的專注力，有些人發現自己做任何事更有效率，也更能享受晚上的休息時光。但有專家指出早起不一定適用於每個人身上，最重要是有充足的睡眠。

 

　　「#The 5AM Club」的概念源自於作家夏爾馬（Robin S. Sharma）的書籍《5點早起俱樂部》。他曾是一名律師，後來成為NASA、微軟和Nike等公司的領導力顧問。他認為，早上5點是一個不受外界干擾的珍貴時刻。這段時間內，大家可以專注於個人成長和反思，進行自我訓練。他提倡的「20/20/20法則」是：用20分鐘運動、20分鐘反思和20分鐘學習，充分利用清晨的時間。

 

（圖片來源：IG @coffee89921）

 

　下一頁：哪些人不適合加入「5點早起俱樂部？」

 

 

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