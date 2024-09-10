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10/09/2024

中秋好去處 | 灣仔海濱無人機表演！睇超靚巨型兔仔燈籠、月餅圖案！4大周邊好玩推介：鴨仔船回歸 / 50支復古街燈打卡 / 智能售賣機買雪糕爆谷棉花糖

#復古街燈 #打卡 #鴨仔船 #水上活動中心 #好去處 #無人機表演 #維港 #水上運動及康樂主題區 #雪糕 #爆谷 #智能售賣點 #打卡熱點 #港燈 #旅發局 #週末好去處 #中秋節 #中秋節2024 #月餅 #灣仔海濱
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Text: Eunice Chow

　　今個中秋節好多大型活動兼好節目！除了各區綵燈會，旅發局將於9月17日即是中秋日首次於灣仔海濱呈獻中秋主題無人機表演！玉兔、風琴紙燈籠、月餅等於圖案於維港上空出現，其中更將首次在維港上空上演舞火龍，呼應大坑經典巨龍。打算中秋節當晚睇無人機表演，或想趁假期去灣仔海濱長廊一帶行下chill下，不妨留意以下最新打卡玩樂、美食推介，豐富行程！

 

　　今個中秋節，旅發局將於9月17日中秋日首次於灣仔海濱呈獻中秋主題無人機表演。屆時維港上空將出現祥瑞玉兔飛躍於「月餅階梯」，同大家熱情打招呼，以及玉兔送上應節月餅得意動作，好可愛！中秋節點少得燈籠？超巨型傳統兔子燈籠高掛維港上空，仲有首次在維港上空上演舞火龍，呼應大坑經典巨龍。現場將同步播放表演音效，令人期待！

 

（圖片來源：旅發局）

（圖片來源：旅發局）

（圖片來源：旅發局）

（圖片來源：旅發局）

 

　　留意，部分灣仔海濱場地因受角度影響，未能清晰觀賞表演。而對岸九龍半島亦未能欣賞是次表演，預計最佳觀賞位置人流較多，警方將視乎現場情況實施人潮管制，敬請遵從現場警務人員指示。

 

(圖片來源: 旅發局)

 

中秋夜無人機表演

日期：9月17日

時間：晚上8時（長約10分鐘）

地點：灣仔海濱場地對出海面

觀賞位置：灣仔「HarbourChill 海濱休閒站」、 「水上運動及康樂主題區」

旅發局網頁

 

下一頁：灣仔「水上運動及康樂主題區」有咩玩？

 

 

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