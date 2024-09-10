  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
數碼新秩序
智慧城市5.0
改朝換代Digital智城物語創科Hot Talk智叻生活邵看新經濟數碼轉型電商教室跨境營商戰略夢想本應翱翔
關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

10/09/2024

全運會2025 │ 啟德體育園將舉行多項賽事！如何利用科技打造全方位智慧場館？要考慮防範極端天氣、傳染病威脅

#數碼分身 #科技 #全運會2025 #建築訊息模擬軟件 #地理資訊系統 #傳染病 #全運會 #運動 #啟德體育園 #極端天氣
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 鄧淑明

    鄧淑明

    鄧淑明博士，榮譽勳章，太平紳士，香港大學工程學院計算機科學糸、社會科學學院地理系及建築學院客席教授，香港土生土長培育的資訊科技界企業家。鄧博士於九十年代創辦 Esri中國（香港）有限公司，專門推廣地理資訊系統（GIS）軟件和提供相關解決方案。鄧博士也是智慧城市聯盟創辦人及榮譽主席。除了GIS本業，鄧博士對ICT行業、電子健康、環境保育、初創企業及智慧城市等經常提出建議，並積極參與多個政府及民間組織，致力促進香港科技及社會事務發展。

     

    鄧博士的卓越成就和貢獻廣受認同，並獲多項榮譽，包括：香港大學2009年理學院傑出校友、2006年香港十大傑出青年及香港美國商會2004年「最具影響力女性獎–年度傑出女青」及2001年香港十大傑出數碼青年等。

    智慧城市5.0

　　法國巴黎奧運终告閉幕，香港隊取得佳績，全城振奮。明年將迎來全運會，勢掀另一熱潮，市民對香港運動員寄以厚望，盼能爭取更優異的成績。

 

　　談到明年的全運會，據知部分項目將在新啟用的啟德體育園舉行。這個啟德體育園不但設計極富時代氣息，還加入綠化和科技的元素，令人期待。為使工程順利完成，先進科技成為最大關鍵。

 

　　負責是次項目的本地著名建築公司協興，在施工上就積極採用數碼科技，結合先進的地理資訊系統（GIS）和建築訊息模擬（BIM）軟件。BIM負責處理工程內的詳細數據，GIS則用以儲存和管理與施工相關的資訊，整合各種不同來源和格式的數據，包括設計檔、許可證、檢查和進度報告，方便項目經理監控進度，並可提前識別風險以減少施工障礙，從而控制成本。同時，GIS的外在環境宏觀分析，包括日光、風向和速度、噪音等，成為項目成敗的要素。

 

　　其實，近年氣候變化引致極端天氣頻生，業界認為興建樓宇也必須考慮到外在環境因素，以保障建築物的結構安全，並顧及日後的運作和維修工作。試想像一下，位於維港海旁的啟德體育園一旦暴雨令水位上漲，這座可容納5萬個座位的主場館便可能有水浸危機。

 

　　暴雨洪水造成的災害，香港人並不陌生。老一輩的人都會記得，1972年在半山寶珊道發生過災難性的山泥傾瀉，摧毀了大量房屋及奪走了67人的生命。

 

　　面對山泥傾瀉和水浸的威脅，當局多年前已引入創新科技和可持續的設計應對，其中之一是「寶珊排水隧道」。當中包括兩條排水隧道和172條排水斜管，並配有自動實時地下水監測傳感器，連接GIS以建構一個數碼分身（Digital Twin），以便監測和調控地下水位，大大降低大型山泥傾瀉的風險。

 

　　此外，防患於未然更是重要。在規劃階段，以三維（3D）模型來預測變化。現實景物在3D模擬下栩栩如生，透過不同的洪水場景和天氣數據，能預早化解潛在危機，而啟德體育園正是運用這些創新科技的最佳示範。
 

　　至於日後舉辦大型活動時，體育館如何防止病毒傳播也是挑戰。啟德體育園大可引入用於東京奧運主場館的計算流體動力學（CFD）分析。以氣流分析器（Airflow Analyst）配合GIS軟件，複製場館附近的建築物、地貌等，配合天氣和人流等數據作出分析，便能了解場館可獲得多少鮮風，從而評估病毒傳播的風險。

 

　　傳染病和極端天氣的威脅，已成為建築業評估工程時，必須考量的要素。未來建設新發展區前，特別是地勢低窪如北部都會區，當局在規劃時必須要把環境因素放在關鍵位置，同時善用先進科技，尋求緩減甚至抵消洪水隱患的建築方案，為市民未來謀求更大的福祉，這才是長遠發展智慧城市之道。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】有健身中心宣布全線暫時結業，議員指巨額預繳式長約並不合理，你日後若「入會」會更留意邊方面？► 立即投票

我要回應
更多智慧城市5.0文章

你可能感興趣

#數碼分身 #科技 #全運會2025 #建築訊息模擬軟件 #地理資訊系統 #傳染病 #全運會 #運動 #啟德體育園 #極端天氣
更多數碼新秩序文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

第二場電視辯論能決定大選的勝負嗎？

10/09/2024 11:54

大國博弈

FX MONDAY｜美國非農增幅遜預期 不排除再下修？｜消費...

09/09/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk