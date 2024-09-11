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11/09/2024

還要擁抱自由經濟？

#財金大勢 #自由經濟 #汽車產業 #比亞迪 #吉利 #蔚小理 #MyCar #香港經濟發展 #中芯國際 #中芯 #大疆 #總部經濟
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　　回顧中國汽車產業發展之路，要有優秀企業或產品的出現，例如比亞迪(01211)和電動車作產業的領頭羊，才可帶動整個產業的發展。比亞迪真有此能耐？

 

　　投資者都知道，中國汽車除比亞迪（圖一）外，還有吉利(00175)（圖二）、「蔚小理」（蔚來(09866)、小鵬(09868)及理想(02015)）（圖三至五）、五菱(00305)（圖六）等，有如眾星拱月，烘托出由電動車帶動的中國汽車產業盛世。過程中，比亞迪確有其角色，也發揮了作用。

 

 

　　根據《新浪財經》引述中汽協的資料顯示，今年1至7月，內地汽車總銷量達1631萬輛。其中，新能源汽車銷量達593.4萬輛，同比增長逾三成(31.1%)，佔新車總銷量的36.4%，自主品牌市佔率創新高。同期，中國品牌乘用車銷量874.2萬輛，增長逾兩成(21.6%)，佔乘用車總量逾六成(62.6%)，份額提升8.8%。

 

　　中國由買入外國汽車，到與外資合作生產，以滿足國內需求；再到自主研發生產，以滿足內地及全球市場的需求，成為全球汽車業的No.1大國。一路走來，並不容易。

 

自由經濟　即是不理

 

　　今時香港的產業發展似乎迷失了方向，中國電動車或汽車產業發展與比亞迪的故事(詳見昨天本欄文)就有兩大可堪借鏡之處：一、政府扶持及二、執行政策。

 

　　過去由於曾蔭權政府摒棄了董建華時發展地產以外眾多產業（包括數碼港、中藥港等）的方針，而沿襲前殖民地主子白癡的經濟自由主義，少有對任何產業、企業，甚至產品有任何支持，讓不少機會白白流失。說當年的政府「白癡」，是因為君不見以自由經濟見稱的美國，今時對芯片業支持多少了？

 

　　就以電動車為例，2000年代，MyCar是香港首輛由理大自主設計、研發，曾獲國際大獎，並成功於歐洲多國銷售的電動車，卻因政府支持力度及種種原因，而沒有在本地扎根。否則，MyCar說不定會像比亞迪對中國一樣，對香港的汽車或相關產業發揮作用。

 

　　另一個令人扼腕的例子是中芯(00981)（圖七）。同樣是在2000年代，中芯想來港落戶，卻因港府不肯提供土地（另一說法是不提供乾淨水，總之是港府不願配合），而最終去了上海落戶。

 

 

港低空經濟飛不起

 

　　據報道，上海對中芯幾乎是免地租，兼免首5年稅項，其後5年稅款再減半，但港府光以香港稅率低而不願有任何優惠或讓步。香港產業發展的大好機會，再次失諸交臂。

 

　　如要再數，研製無人機的「大疆創新」又是一例。「大疆」在科大起家，2010年獲科大投資200萬元；在2009至2014年，大疆的銷售額以每年2至3倍的速度增長；至2014年，大疆售出了約40萬架無人機之多！

 

　　為配合業務高速增長，大疆遂於2015年，在香港科技園成立了研發團隊。雖然大疆與香港關係如此密切，但結果也像中芯最終落戶香港境外一樣。同年12月，大疆獲深圳政府直接批地興建總部，最終落戶深圳，並一直主導市場至今（圖八）。

 

 

　　今年3月，國家《政府工作報告》中，「低空經濟」首次被正式列為戰略性新興產業之一。深圳有大疆做後盾，已成為內地低空經濟的先驅。反觀香港卻仍未有完善的配套，例如制度、法規等銜接和配合，加上缺乏了像大疆這樣的研發基地，低空經濟起飛無期。

 

　　以上3個例子都證明了，政府重視產業，並加以支持的重要。不過，政府扶持本地產業，除了要在資源如土地、財政等，以及政策如稅務、行政等提供優惠和便利之外，還要確保政策會落實執行才可。

 

抓緊機遇　持續執行

 

　　當年時任總理朱鎔基在上海會議上說，要在湖北襄陽打造汽車生產基地，媲美長春。時光荏苒，近40年過去，今時鄰近襄陽的十堰，已發展成中國規模最大的汽車工業基地之一，擁有眾多大型汽車配件企業及汽車技術研究院。

 

　　今時十堰不單是東風汽車的發源地，也是內地最大的汽車配件交易市場，而襄陽也成為了東汽以輕型商用車、乘用車為主的生產基地。當年朱鎔基一句話，有關官員便一直執行幾十年，可見政策不是說了就算，而是必須落實而持續地執行，才有較大希望，取得成效和收穫。

 

　　如果當年香港沒有錯失了電動車、芯片、無人機等機會，相信在地產、金融一蹶不振的今天，會少了許多煩惱。當年的政府高官就是沒有前瞻性的眼界，甚或對市場認識不足，所以才沒有介入支持產業發展，死抱著的便是「經濟自由主義」。

 

　　今時若看美國所謂的「自由市場」，就真是一塌糊塗。人家捧你為「最自由經濟體」，只是往你臉上貼金，不要沾沾自喜，一味抱著人家所謂的「自由XX」為標準，反而要摒棄這種固有的思想。否則，就只會任人魚肉、壓搾，淪為他們的「提款機」。

 

　　機會或有，但時不再來。日後要看政府有沒有眼光、能力和魄力，找到產業發展的新機遇，從而帶動香港經濟。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 

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