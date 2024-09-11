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11/09/2024

聲夢傳奇詹天文坐高鐵上廣州！便服 look 低調返學中港兩邊走！手臂慘遭「攻擊」曬「傷勢」開學前搞粉絲聚會

#歌手 #晴報文章 #娛樂 #詹天文 #聲夢傳奇 #消閒玩樂 #影視娛樂
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Text: 撰文：娛樂組

　　《聲夢傳奇》歌手詹天文DSE成績不錯，雖然獲得美國著名音樂學府Berklee College of Music（伯克利音樂學院）取錄，未正式入讀就得到學校提供的獎學金，不過最終Windy選擇在廣州星海音樂學院，似乎想一邊讀書一邊兼顧在香港的歌唱事業。近日，Windy分享搭高鐵上廣州返學的生活點滴。

 

　　Windy放榜之後火速就決定在廣州升學，雖然飛美國的機票都已經買好，不過仍然沒有阻礙她的決心，最終照樣飛美國旅行，放鬆一下DSE的壓力，以及準備好心情迎接大學生活。Windy近日分享她在廣州開學的照片，見她拖喼搭高鐵，但行李不算多，似乎都預算會經常中港兩邊走。有別於美國行的靚爆打扮，Windy都改著便服低調返學，輕露小蠻腰，除了拍攝班房入面的情景外，更疑似跟大班同學仔一齊大吃大喝，有內地著名的小龍蝦、酸辣粉等等。

 

 

　　而其中一張動態片段，Windy拍自己的左手手臂，有些少傷勢，本來都不太明白她想表達甚麼，不過有位網友溫馨提示留言說：「真係要小心廣州的蚊患！」結果立即引起Windy回覆說：「嗰張係抽血後的紀錄(T_T)！」原來Windy慘受蚊患「攻擊」，搞到手臂又紅又損，認真陰公豬。粉絲們都有為Windy打氣，祝福她在廣州讀書一切順利開心，十分窩心。

 

 

　　另外，Windy開學前不忘舉辦粉絲聚會，吸引了超過百名粉絲參加。此次活動不僅是 Windy 與「天文台」粉絲的聚會，更是為了慶祝她的新曲《麻煩彈開》在 YouTube 上一個月內突破 100 萬次觀看，並成功登上各大音樂排行榜。來自香港、澳門及內地過百的粉絲們齊聚一堂! 到場的粉絲們逐一向Windy分享了他們喜愛 Windy 的理由，並祝福她在大學生活中一切順利。Windy亦與到場粉絲一起玩互動遊戲，非常熱鬧 ! Windy 對於粉絲的支持感到十分感恩，並在活動中逐一為粉絲簽名和合照。粉絲們也送上了各式各樣的花束和禮物，以表達對 Windy 的愛護與祝福。整個 Fan Meeting 氛圍熱烈，展現了Windy與粉絲之間深厚的情感連結。

 

 

轉載自: 晴報

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