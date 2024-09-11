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11/09/2024

現在應該買車位

#車位 #樓市亮話 #本港樓市 #物業 #看透樓市
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，2018年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　早上自己揸車回公司時，在停車場司機接手時話，有一位司機問我們的車位賣唔賣，佢老闆願出高價。我又唔明白，在年初時，有業主放售一批車位，當時無人吼，我們用低價買入了一批，當幫助行家，其後很快便全部租出，我亦沒有放在心上，點解今日那位老闆要出高價買車位？
　
　　我回到公司，睇吓各類型物業空置率，豪宅、甲廈、商舖、工廈都是十幾個%，只有車位，雖然只有幾百個，不但全部租出，租金唔錯，而且仲有租客輪候。市面的確唔係咁好，點解車位咁好租？記得在2000年時，我們已經買車位，而且買了很多，當時的空置率好高，有一個百多個車位的停車場，只有七個車位租出，出租率唔好，我們才有機會以低價買入大量車位。今日車位出租率普遍不錯，業主賤賣是個人財務問題，並不反映車位的真正價值。

 

車位出租率高，空置率比其他類型物業低。(AP)


　　我打電話問一個開車行的老友生意如何，老友話可以講好，亦可以講唔好，整體銷售金額下跌，但車輛數目上升，伙記做到氣咳，不過就搵唔到錢，兩餐是無問題。究竟數目多了幾多？如果唔係老友講，我一定唔會相信，原來新車登記數目多了20%，以電動車佔多數，幾百萬一部的名車就不多。老實說，車輛數目直接影響車位價值，多了20%新車登記，雖然並不是多了20%車輛數目，暫時影響不大，但假以時日，如果新車車輛登記數目能夠保持，車輛數目比現在多20%亦不是夢話。車位的價格會如何，懂得投資的朋友識得諗。

 

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