早上自己揸車回公司時，在停車場司機接手時話，有一位司機問我們的車位賣唔賣，佢老闆願出高價。我又唔明白，在年初時，有業主放售一批車位，當時無人吼，我們用低價買入了一批，當幫助行家，其後很快便全部租出，我亦沒有放在心上，點解今日那位老闆要出高價買車位？



我回到公司，睇吓各類型物業空置率，豪宅、甲廈、商舖、工廈都是十幾個%，只有車位，雖然只有幾百個，不但全部租出，租金唔錯，而且仲有租客輪候。市面的確唔係咁好，點解車位咁好租？記得在2000年時，我們已經買車位，而且買了很多，當時的空置率好高，有一個百多個車位的停車場，只有七個車位租出，出租率唔好，我們才有機會以低價買入大量車位。今日車位出租率普遍不錯，業主賤賣是個人財務問題，並不反映車位的真正價值。

車位出租率高，空置率比其他類型物業低。(AP)



我打電話問一個開車行的老友生意如何，老友話可以講好，亦可以講唔好，整體銷售金額下跌，但車輛數目上升，伙記做到氣咳，不過就搵唔到錢，兩餐是無問題。究竟數目多了幾多？如果唔係老友講，我一定唔會相信，原來新車登記數目多了20%，以電動車佔多數，幾百萬一部的名車就不多。老實說，車輛數目直接影響車位價值，多了20%新車登記，雖然並不是多了20%車輛數目，暫時影響不大，但假以時日，如果新車車輛登記數目能夠保持，車輛數目比現在多20%亦不是夢話。車位的價格會如何，懂得投資的朋友識得諗。