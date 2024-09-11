騙案手法 |《東張》揭半價月餅券騙案！轉帳後即失聯、財餅雙失！警方上周接4宗舉報涉$6,500

臨近中秋，騙徒又假借網購月餅之名斂財！TVB 節目《東張西望》日前報道有不法份子於網上交易平台出售平價月餅券，轉帳後卻失聯。警方表示，單是上星期已接報至少 4 宗月餅、月餅禮券相關的網購騙案。

中秋月餅近日成為騙徒的詐騙新招數，以價錢比門市平近一半的月餅券作招徠，吸引大家入手購買，並只限寄貨。賣家以轉數快轉帳後，買家便失去聯絡，其帳戶更被停權。雖然騙徒用實名登記電話卡，但如非警方介入，仍難以追查。

警方日上也在守網者 facebook 專頁表示，上星期接報至少 4 宗關於月餅或月餅禮券的網購騙案，涉事金額接近 $6,500；提醒大家月餅、水果、紅酒、禮物籃等食品，在中秋前夕均可能成為騙徒的幌子，切勿相信以低價招徠的貨品。

另外，衞生署食物安全中心最近也抽查過 2 次月餅食品調查，把傳統、冰皮、雪糕及其他款式的月餅進行化學、微生物及營養成分測試，結果發現全部樣本均通過檢測，符合食物標籤的規定。





