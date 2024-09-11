【FOCUS】鬥嘴賀錦麗顯老態，侵侵下場辯論翻盤？

2024年美國總統大選，賀錦麗贏定了？拋開「神算子」Allan Lichtman（李奇曼）的押注、天后Taylor Swift（泰勒絲）的背書、名嘴Chris Wallace（華萊士）的「毀滅」論， 單看特朗普周二（10日）晚對陣賀錦麗時愈來愈大的聲量、愈難掩飾的憤怒，足以令共和黨未來8周陷入更謹慎的攻防戰，而不按常理出牌的侵侵有何「翻盤」大招？

憤怒失控，語不驚人死不休

「特朗普今晚老態盡顯（looked old tonight）」，90分鐘辯論結束後，恐怕沒有任何一句評論，比76歲的CNN主播華萊士（霍士新聞前名嘴）更「毒舌」。他指，未料到會見證如同6月特朗普、拜登辯論般，「如此具有毀滅性的辯論」。

特朗普周二（10日）晚對陣檢察官出身的賀錦麗，難掩憤怒。(AP)



6月28日在電視辯論現場，嘲笑拜登「無法將高爾夫球擊出50碼」的侵侵，今次面對較自己年輕18歲的賀錦麗，似乎繼承了前對手「語無倫次」的標籤。而「處決嬰兒」、「移民吃寵物」、「佩洛西負責國會大廈安全」、「她是馬克思主義者」等語不驚人死不休的言論，更讓賀錦麗手托下巴、笑看對手的表情包迅速走紅。

辯論開場就將中國擺上枱面

相比上一次特拜辯論幾乎未提及中國，今次特賀一開場就將中國擺上枱面。一早聲稱將對中國產品徵收60%或以上關稅的特朗普，辯論時再稱，關稅為美國帶來數千億美元收入，民主黨政府亦從未取消關稅，「接下來將發生何事，誰將承受更高的價格，正是中國以及所有多年來一直欺騙我們的國家」，「中國在墨西哥建設汽車工廠，並銷售至美國，我們不會允許這發生」。他並引用匈牙利極右總理歐爾班 (Viktor Orban)稱，中國、朝鮮、俄羅斯都「害怕」自己。

賀錦麗強調，對華政策應是確保美國贏得21世紀的競爭。(AP)

賀錦麗則將特朗普將徵收的關稅，稱為對美國人的「銷售稅」，此將令中產價格每年增加4000美元的負擔，「他發動了貿易戰，並引發了美國史上最高的逆差之一」。她並攻擊特朗普「向中國出售美國晶片，幫助他們提升軍隊的現代化」。



她強調，對華政策應是確保美國贏得21世紀的競爭，「這需要專注於與盟友的關係，專注於投資美國的技術，以贏得人工智慧、量子計算的競賽，專注於支持美國的勞工。」

未閱2025計劃 VS 承認擁槍

可以預想，賀錦麗勝選將維持拜登時期的對華「小院高墻」式圍堵，並結合有針對性的關稅（例如電動車、半導體）。而特朗普如有第二任期，將變本加厲大打關稅牌。高盛較早時就預計，倘若特朗普勝出，中國輸美商品的實際關稅稅率將提高3至4個百分點，峰值時期將推升核心PCE通脹30至40基點。

賀錦麗捍衛墮胎權，勢贏得大量女性選民支持。(AP)



至於美國國內議題，雙方繼續就經濟、通脹、移民、槍支、墮胎權、國會大廈騷亂等議題舊調重彈，其中的亮點是，特朗普首次表示「從未看過、亦不會看《2025計劃（Project 2025）》（被稱為極右翼政策藍圖）」，而賀錦麗首次表示自己和副總統候選人沃爾茲都是「槍支擁有者」。

難以就此斷言大選勝負已分

此外，賀錦麗就捍衛女性墮胎權發表最強信息，令她不僅在辯論結束後獲得巨星Taylor Swift的正式背書，更有來自基層女性選民的捐款激增。而在剛過去的8月，賀錦麗競選團隊籌集了3.6億美元捐款，遠超特朗普團隊的1.3億美元。此外，比特幣價格走低，亦或預示「幣圈好友」特朗普勝算走低。

天后Taylor Swift在辯論結束後正式背書賀錦麗，稱讚她捍衛女性對自己身體的權利。



不過，如就此斷言大選勝負已分，無疑是一廂情願。隨著保守派的霍士新聞提議10月主持第二場辯論，抱怨今次「以一敵三（賀錦麗及兩位美國廣播公司主持，其中一位是克林頓前高級助理）」的侵侵陣營，勢要翻盤雪恥，加倍奉還。