二手名牌買賣 | 慳錢！環保！4大二手時裝平台店舖推介！二手Celine手袋$7,000有交易！名模加持教穿搭！秋冬限定寄賣活動斷捨離執屋要睇

近日放工感覺有少少秋風涼意，各大店舖秋裝已上架，各位準備轉季的時侯，不如停一停，諗一諗咪真係有需要！其實，香港都有不少二手時裝平台及店舖，衣物及款色質素不俗，大家慳錢之餘又可以支持環保。如果發現家中有已不合穿但質素良好的秋冬服飾，不如為它們另覓主人寄賣，讓二手衣物有多個重新機會，亦減少堆填區的壓力！

二手名牌買賣 | 1 Green Ladies：9月16日接受寄賣秋冬服飾

（圖片來源︰Green Ladies facebook）

根據環境保護署《香港固體廢物監察報告》2014，香港每日平均丟棄293公噸紡織物到堆填區，的確近十幾年fast fashion文化，見價錢平就買，曾經的衝動消費，為堆填區增加了不少負擔。St. James' Settlement Green Ladies一直提倡「時裝重用．環保時尚．婦女自主」，改變市民對二手時裝的固有印象。坎入二手時裝店 Green Ladies，你會發現店舖的二手衣物以顏色分類上架，方便大家選購配搭造型。現場亦設試身室可即場試穿，啱心水先買，減少衝動消費。店舖不時有二手名牌服飾、甚至未剪牌的全新衣物，大家可以落足眼力尋寶，話唔定有意外收獲。

（圖片來源︰Green Ladies facebook）

支持秋冬寄賣需先網上預約

除售賣二手衣物外，Green Ladies亦以寄賣模式營運化身環保平台，鼓勵女士們成為寄賣者，讓用不著的時裝再生。新一季更邀請方健儀、岑樂怡、李樂詩等身體力行支持環保的女性，宣傳二手市場的文化，讓環保成為潮流！

（圖片來源︰Green Ladies 網頁）

Green Ladies 將於9月16日開始接受寄賣秋冬服飾，為增加重用機會，寄賣期為兩個月，建議9月至10月份捐贈／寄賣秋季時裝 ，11月後捐贈／寄賣冬季時裝，支持二手重用。如需寄賣春夏服飾，請於9月15日或之前到各分店辦理寄賣手續。

（圖片來源︰Green Ladies facebook）

咩衫啱衣物服飾寄賣？

1 衣物狀況及質素良好，沒有任何破損或欠缺配件

2 款式新穎（以三年內為佳）

3 當季服飾（一般情況下，二月起收集春夏裝，九月起收集秋冬裝）

4 女士服飾包括上衣、褲、裙、外套、九成新鞋具、袋、圍巾、首飾

（圖片來源︰Green Ladies facebook）

留意！不接受即時寄賣服飾

如果大家有合適寄賣的衣物，記得先預約使用社企時裝寄賣服務，如首次進行寄賣，請先提前登記成為購物會員。

（圖片來源︰Green Ladies 網頁）

留意，店舖不接受即時到場寄賣！寄賣者預約時段為未來兩星期，名額每天更新。每位寄賣者最多只可預約14天內的其中1個時段，分店可預約時間為12:40pm-7:40pm。

· 每次寄賣件數上限為30件，並且必須徹底清洗

· 寄賣品牌物品必須填寫【寄賣正版正貨聲明書】

· 網上預約提供之電話號碼必需與寄賣戶口登記電話號碼相符；如使用其他電話號碼預約，其寄賣將不獲處理

· 寄賣者必須親臨Green Ladies & Green Little辦理寄賣手續，如欲授權他人代辦，必須事先電郵作書面申請

St. James' Settlement Green Ladies

灣仔集成分店

地址︰灣仔軒尼詩道302-308號集成中心商場UG8至9號舖

荃灣南豐紗廠分店

地址︰荃灣白田壩街45號南豐紗廠1樓116號舖

藍屋Outlet專賣店

地址︰灣仔慶雲街4號地下（灣仔港鐵站A3出口），此專賣店不會提供寄賣服務

網上預約寄賣服務

網址

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