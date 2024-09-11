  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    理財秘笈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

11/09/2024

二手名牌買賣 | 慳錢！環保！4大二手時裝平台店舖推介！二手Celine手袋$7,000有交易！名模加持教穿搭！秋冬限定寄賣活動斷捨離執屋要睇

#打工仔 #建造業議會 #零碳天地 #換物 #交換衣櫥 #二手衫 #衣物寄賣 #The Redress Closet #Pantry熱話 #馬詩慧 #名牌手袋 #高端奢侈品牌 #HULA #生活百科 #ISECOND #聖雅各福群會 #JupYeah執嘢 #greenladies #greenlittle
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice

　　近日放工感覺有少少秋風涼意，各大店舖秋裝已上架，各位準備轉季的時侯，不如停一停，諗一諗咪真係有需要！其實，香港都有不少二手時裝平台及店舖，衣物及款色質素不俗，大家慳錢之餘又可以支持環保。如果發現家中有已不合穿但質素良好的秋冬服飾，不如為它們另覓主人寄賣，讓二手衣物有多個重新機會，亦減少堆填區的壓力！

 

二手名牌買賣 | 1 Green Ladies：9月16日接受寄賣秋冬服飾

 

（圖片來源︰Green Ladies facebook）

 

　　根據環境保護署《香港固體廢物監察報告》2014，香港每日平均丟棄293公噸紡織物到堆填區，的確近十幾年fast fashion文化，見價錢平就買，曾經的衝動消費，為堆填區增加了不少負擔。St. James' Settlement Green Ladies一直提倡「時裝重用．環保時尚．婦女自主」，改變市民對二手時裝的固有印象。坎入二手時裝店 Green Ladies，你會發現店舖的二手衣物以顏色分類上架，方便大家選購配搭造型。現場亦設試身室可即場試穿，啱心水先買，減少衝動消費。店舖不時有二手名牌服飾、甚至未剪牌的全新衣物，大家可以落足眼力尋寶，話唔定有意外收獲。

 

（圖片來源︰Green Ladies facebook）

 

支持秋冬寄賣需先網上預約

 

　　除售賣二手衣物外，Green Ladies亦以寄賣模式營運化身環保平台，鼓勵女士們成為寄賣者，讓用不著的時裝再生。新一季更邀請方健儀、岑樂怡、李樂詩等身體力行支持環保的女性，宣傳二手市場的文化，讓環保成為潮流！

 

（圖片來源︰Green Ladies 網頁）

 

　　Green Ladies 將於9月16日開始接受寄賣秋冬服飾，為增加重用機會，寄賣期為兩個月，建議9月至10月份捐贈／寄賣秋季時裝 ，11月後捐贈／寄賣冬季時裝，支持二手重用。如需寄賣春夏服飾，請於9月15日或之前到各分店辦理寄賣手續。

 

（圖片來源︰Green Ladies facebook）

 

咩衫啱衣物服飾寄賣？

 

1 衣物狀況及質素良好，沒有任何破損或欠缺配件

2 款式新穎（以三年內為佳）

3 當季服飾（一般情況下，二月起收集春夏裝，九月起收集秋冬裝）

4 女士服飾包括上衣、褲、裙、外套、九成新鞋具、袋、圍巾、首飾

 

（圖片來源︰Green Ladies facebook）

 

留意！不接受即時寄賣服飾

 

　　如果大家有合適寄賣的衣物，記得先預約使用社企時裝寄賣服務，如首次進行寄賣，請先提前登記成為購物會員。

 

（圖片來源︰Green Ladies 網頁）

 

　　留意，店舖不接受即時到場寄賣！寄賣者預約時段為未來兩星期，名額每天更新。每位寄賣者最多只可預約14天內的其中1個時段，分店可預約時間為12:40pm-7:40pm。

 

· 每次寄賣件數上限為30件，並且必須徹底清洗

· 寄賣品牌物品必須填寫【寄賣正版正貨聲明書】

· 網上預約提供之電話號碼必需與寄賣戶口登記電話號碼相符；如使用其他電話號碼預約，其寄賣將不獲處理

· 寄賣者必須親臨Green Ladies & Green Little辦理寄賣手續，如欲授權他人代辦，必須事先電郵作書面申請

 

St. James' Settlement Green Ladies

 

灣仔集成分店

地址︰灣仔軒尼詩道302-308號集成中心商場UG8至9號舖

 

荃灣南豐紗廠分店

地址︰荃灣白田壩街45號南豐紗廠1樓116號舖

 

藍屋Outlet專賣店

地址︰灣仔慶雲街4號地下（灣仔港鐵站A3出口），此專賣店不會提供寄賣服務

 

網上預約寄賣服務

網址

 

下一頁：香港仲有咩二手時裝店？

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】有健身中心宣布全線暫時結業，議員指巨額預繳式長約並不合理，你日後若「入會」會更留意邊方面？► 立即投票

我要回應
更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #建造業議會 #零碳天地 #換物 #交換衣櫥 #二手衫 #衣物寄賣 #The Redress Closet #Pantry熱話 #馬詩慧 #名牌手袋 #高端奢侈品牌 #HULA #生活百科 #ISECOND #聖雅各福群會 #JupYeah執嘢 #greenladies #greenlittle
更多職場文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

美國大選 | 【FOCUS】鬥嘴賀錦麗顯老態，侵侵下場辯論翻...

11/09/2024 14:25

大國博弈

FX MONDAY｜美國非農增幅遜預期 不排除再下修？｜消費...

09/09/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk