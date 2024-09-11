日本水果｜山梨岡山北海道果園摘提子！$99任摘任食香印提子！無限Refill「葡萄皇后」、一次過試5至10個品種葡萄

踏入9月，又到食日本葡萄最佳的季節，香港人最熟悉的葡萄產地當然是岡山，其次是山梨及長野，但其實日本全國各地都有種植提子的果園，當中更有不少觀光農園提供採摘體驗！因為香印提子比較貴，不是所有果園都提供香印放題，但其他品種就大部分的果園都可以任摘任食。這次會為大家精選全日本由北海道到九州多個地區的果園，如果於11月前到訪，看看是否有機會順路去吃最新鮮的日本葡萄吧！

北海道．さくらんぼ山︰99蚊無限時任摘任食香印提子

葡萄採摘時期：8月中～10月底

別以為北海道天氣寒冷，除了溫室的蜜瓜，便無其他水果，其實北海道還會出產車厘子、葡萄及蘋果！北海道的觀光農園幾乎都集中在余市的仁木町，由札幌或二世古開車約60分鐘，如果去開NIKKA WHISKY余市蒸餾所，其實好應該順路去摘提子！

這間觀光農園應該是市內最具規模，約20公頃，有5,000棵果樹（當中4,000棵是車厘子），停車場有1,000個泊車位，可想而知有幾受歡迎！園內種植了多款葡萄，包括Portland、Campbell及Niagara等，分別於9月初至10月底不同時段成熟，成人每位只需1,800円，即約99蚊，就可以任摘任食，而且更無限時，喜歡食提子的朋友絕對可以很滿足！9至10月其實亦是蘋果收成期，遊客可以同時任摘任食不同品種的蘋果，好抵玩！

這裏最大的賣點，是提供香印葡萄放題！你無睇錯，是在香港賣200幾蚊一束的香印葡萄，在這裏只需99蚊就可以任食！農園昨日更剛剛公布，香印葡萄將於9月14日開始供應，而因為果樹的數目不多，成熟期亦不一樣，每日的供應亦不會太多，食晒就無，園主希望大家懷著「食到就lucky」的心態來！另外，為了疏導周末及假日的人流，9月14、15、16、21、22、23、28及29日，果園將會提早於6:30am開園。

成人每位只需1,800円，即約99蚊，就可以任摘任食當造的葡萄。（圖片來源：さくらんぼ山）

最受歡迎當然是香印葡萄（即麝香葡萄）。（圖片來源：さくらんぼ山）

觀光農園內有不同種類的葡萄，由9月初至10月底，都可以吃到。（圖片來源：さくらんぼ山）

9至10月到訪，還可以吃蘋果放題！（圖片來源：さくらんぼ山）

觀光農園秋天的景色非常優美，10月中至10月底有機會看到紅葉美景。（圖片來源：さくらんぼ山）

さくらんぼ山

地址：北海道余市郡仁木町南町9丁目138番地

營業時間：8am-5pm

提子放題收費：成人 1,800円／小學生 1,300円／3歲以上小童 700円

交通：由札幌或二世古開車約60分鐘

網址：www.sakuranboyama.net/

下一頁︰任食香印提子＋BBQ