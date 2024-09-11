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11/09/2024

海港城家品開倉展銷大特賣！低至半價行李箱 / 床單套裝$160有交易 / 德國名牌中式鑊平超過$1,000！買滿額即減！即睇詳情+展銷日期

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Text: Kathryn

　　新一期海港城展銷又開鑼！又有掃平貨機會！即日起至9月16日期間一連七日在尖沙咀開倉特賣，多款產品包括名牌家品廚具、運動及休閒服飾都有優惠，趁住這個機會買入心頭好啦！

 

(圖片來源：IG @harbourcitybazaar)

 

　　優惠貨品包括床上用品Casablanca卡撒天嬌，原價$579至$879的床單套裝，展銷期間低至$160！超絲滑的Sicili 900針被袋套裝，原價$2,519至$4,059，而家最平$399、最貴$599就買到！

 

  秋天旅遊旺季很多人都乘機換喼，現是大好機會！展銷會場有3大品牌行李箱大特賣，包括Shochan、Monchhichi和Hallmark！Hallmark行李箱由$1,599至$1,799，比原價平足一半！其他家品還有CRISTEL砧板，原價$898減至$598，還送多一個原價$398的砧板！德國STONELINE中式鑊由$2698減至$1498，足足平超過$1,000，還送同品牌的矽膠鑊鏟一隻。

 

   愛運動的，必選李寧運動跑鞋，指定款式2件7折、4件半價，所有貨品折後買滿$1,000即減$50，其他優惠有待大家去到現場發掘！

 

日期：2024年9月11日至9月16日

地址：尖沙咀廣東道7號海港城九倉電訊中心5字樓

時間：11am-9pm

 

 

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