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12/09/2024

以巴衝突 | 從以色列人質到和平志願者的犧牲，說明了甚麼？

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  • 張翠容

    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

    容我世說

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　　9月2日，以軍在加沙一條狹長的隧道中發現了六名人質的屍首，其中四名在23至27歲之間，風華正茂的生命就這樣在哈馬斯槍下灰飛煙滅在同一周內，約旦河西岸一條巴人村莊，一名美籍土耳其裔的26歲和平志願者埃伊吉，在一場抗議以色列殖民區擴建的示威中，涉嫌被以軍從遠處開槍而命喪異鄉，這樣的青春年華，就在以軍的一念之間戛然而止。無論是人質或是和平志願者，他們都成為殘酷以巴衝突的無辜犧牲者。究竟他們之死說明了甚麼？

 

23歲的赫什，是六名被殺以色列人質中最知名。(AP)

 

　　在六名犧牲的人質中，以23歲的赫什最廣為人知，這由於他爸媽過去9個月以來，努力為兒子奔走，令兒子的名字廣為人知。這雙夫婦去過聯合國陳請、拜訪教宗方濟各求幫助，又會見拜登期望他積極推動停火、在民主黨大會發言時高喊「赫什回家」。他們用盡所有辦法哀求以國停火救人質，內塔尼亞胡卻不為所動，拜登則仍然繼續向以色列提供軍火。

 

赫什的父母在兒子遇害前，曾在民主黨大會發言，呼籲讓赫什回家。(AP)

 

　　最後赫什父母的努力還是付諸流水，令其他人質家屬和其同情者怒吼了，70多萬以色列人上街要求內塔尼亞胡下台。大家都在看，這波人質危機能否迫使以色列政府以拯救人質為優先考慮。可是，按內塔尼亞胡目前的反應，他不僅不為所動，除加沙外，又同時在約旦河西岸巴人地區加強攻勢，使得加沙和西岸的巴人共同面臨種族清洗的痛苦。

 

　　另一方面，西岸的猶太殖民區居民更有恃無恐，借機擴展自己地盤，擠壓巴人土地，而美籍土耳其裔的埃伊吉就是隨著「國際團結運動」(International Solidarity Movement, ISM)來到西岸，協助當地巴人尋求公義，並向他們提供保護，怎知以軍沒有對這些和平志願者槍下留情，並指摘他們是巴人恐怖主義的同情者。埃伊吉不幸中槍死亡，引起國際人權組織譴責之聲。

 

美籍土耳其裔的志願者埃伊吉，涉在西岸的示威中被以軍槍殺。(AP)

 

　　可是，以色列無意停火，拜登一邊自稱正推動停火協議，卻一邊向以國輸出大批武器，他們對人質及和平志願者的犧性，只在惺惺作態，完全沒有行動。外界或許會問，以哈這場不對等戰事就快一年了，以色列仍未能取得勝利之餘，還要面對社會內部分裂的壓力，美國則快迎來大選，美以雙方理應急於解決衝突才是，為何要這樣處於膠著狀態？而且帶有美國永久戰爭的所有特徵。

 

　　一早已有人指出，愈企圖清洗巴人，愈催生更多哈馬斯聖戰者，美國國家情報總監亦警告，以色列的做法可能帶來「恐怖主義的世代影響」。至於內塔尼亞胡，他肯定是輸家，下台是早晚之事；美國民主黨也不好過，但即使他們表面難以取得勝利，亦不表示沒有贏家，那些發戰爭財的美國軍工企業肯定不想以哈衝突停下來，他們和那些極端的猶太復國主義者同行，得益至深，並支配了美國政客的行動。

 

內塔尼亞胡面對國內大規模的反戰聲音，仍然選擇漠視。(AP)

 

　　事實上，那些以色列猶太殖民區居民所持的槍械全是美國製造。去年11月，以色列政府向美國公司購入了24000支半自動和自動步槍，其中大部分來自柯爾特(Colt)公司，再把部分送給殖民區的極右錫安主義居民，他們抓著大家聚焦以哈之戰的機會，暴力驅趕巴人鄰居，而且往往得到以色列軍人或明或暗的支持。自戰爭開始以來，他們已變得更明目張膽和暴力，甚至可以說已在加沙以外發展出另一場屠殺。

 

　　即使不是軍火商，美國好些企業也可從錫安主義野心那裏獲益。根據《華爾街日報》的報道，美國建築設備巨頭卡特彼勒，其推土機正忙著從加沙東部邊境一直延伸到沿著地中海沿岸地區，挖出一條寬闊的高速公路，被稱為「內扎里姆走廊」，目的是促進以色列國防軍在未來幾年內穿越加沙，同時有效地單方面將加沙地帶一分為二，建造緩衝區，進一步擠壓加沙巴人的領土。

 

21年前，美國志願者柯利在拉法協助巴人時，遭美國製的推土機輾斃。(AP)

 

　　2003年，同是ISM成員的美國23歲和平志願者柯利(Rachel Corrie)，在拉法試圖阻止巴人家園遭摧毀時，便是給卡特彼勒D9推土機輾斃。而今次犧牲的埃伊吉被視為第二個柯利，同樣死於美國製造的武器，實在諷刺。

 

　　還有很多其他美國企業得益於以色列的軍事行動，其名單長得不能盡錄。當然，最直接參與以色列戰爭罪行的首推美國軍火承包商。據調查新聞網站《Eyes on the Ties》指出，全球六大武器製造商中，有五家位於美國。這些公司包括洛克希德馬丁、諾斯羅普格魯門、波音、通用動力和RTX（之前稱為雷神公司），她們在以哈戰爭中可謂大贏家。

 

洛克希德馬丁是美國最大的軍火商之一，向政府售賣大量導彈等武器。(AP)

 

　　換言之，極右的以色列猶太復國主義者和美國軍工企業的利益走在一起，令以巴和平更難實現，而平民的生命在他們眼中又何足掛齒？

 

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