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關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

12/09/2024

香港商家必讀！如何獲大眾高分點評、吸引內地遊客來港消費？教你５大行銷策略！

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  • Rebecca Wong

    Rebecca Wong

    中國市場營銷專家，以前瞻性的思維與全面性的分析，為客戶制定一套創新而貼地的跨境營銷戰略佈局。擅於資源整合、熟知內地生態，憑藉兩地豐富媒體、平台及網紅資源，借力打力，利用「環迴打法」，將客戶的有限資源，創造出無限商機，成為眾多大品牌進入中國市場的「金牌軍師」！「唔好隨波逐流，生意最緊要講求排兵佈陣」

    跨境營商戰略

    逢周二刊出

　　在這個數位化時代，內地遊客的旅行規劃早已離不開線上平台的指引。大眾點評，作為內地消費者信賴的生活服務平台，不僅是他們尋找美食、探索購物、預訂酒店的首選，更是評價分享消費體驗的重要視窗。對於渴望吸引內地遊客前來打卡的你來說，提升大眾點評店舖評分，無疑是打開這扇市場大門的金鑰匙！

 

 

一、星級評分：口碑的力量

 

　　想像一下，當內地遊客在大眾點評上搜索「香港必去餐廳」或「網紅打卡地」，您的店鋪以耀眼的五星評分躍然眼前，那將是多麼吸引人的場景！ 高星級評分是品質的保證，是口碑的累積，它能瞬間激發遊客的探索欲和好奇心，促使他們選擇您的店鋪作為旅行中的一站。

 

二、豐富評論內容：故事的力量

 

　　除了星級評分，真實、生動的評論內容也是吸引內地遊客的關鍵。鼓勵滿意的顧客分享他們的消費體驗，無論是美食的色香味俱全，還是店舖的獨特氛圍，亦或是服務人員的貼心周到，都能成為吸引潛在顧客的亮點。這些故事化的評論，能讓你的店舖在眾多選擇中脫穎而出，成為遊客心中的「必去之地」。

 

三、精準標籤與視覺展示：視覺與情感的雙重衝擊

 

　　利用大眾點評的標籤功能，精準地為你的店舖貼上「地道港味」、「海景餐廳」、「文藝小店」等標籤，讓內地遊客一眼就能找到符合他們需求的店舖。同時，別忘了上傳高品質的圖片和視頻，讓遊客在瀏覽時就能感受到店舖的魅力和氛圍。視覺與情感的雙重衝擊，將極大地提升他們的到店的意願。

 

四、優化SEO，提升曝光率

 

　　在大眾點評平台上，高曝光率意味着更多的潛在顧客。通過優化店舖資訊、關鍵詞設置、活動推廣等方式，提升店舖在搜尋引擎中的排名，讓你的店舖更容易被內地遊客發現。同時，積极參與平台活動，如「必吃榜」、「熱門榜單」等，也能有效提升店舖的知名度和影響力。

 

五、定製化行銷策略：精準觸達目標客群

 

　　針對內地遊客的喜好和需求，制定個人化的行銷策略。 比如，推出適合內地遊客口味的特色菜品、舉辦主題文化活動、提供便捷的支付方式等。 同時，利用社交媒體、KOL合作等渠道進行宣傳推廣，精準觸達目標客群，吸引他們前來消費打卡。

 

 

　　因此，大眾點評店舖星級評分對於店鋪的運營和發展至關重要，它不僅影響着消費者的選擇，也直接關係到店舖的長期成功和盈利能力。提升大眾點評店舖評分可以從哪些地方入手呢？你的店舖評分如何得到提升呢？聯繫我們團隊對你的店舖進行更深入瞭解幫到你解決問題吧！

 

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