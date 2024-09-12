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12/09/2024

朱凱婷做司儀20年！同邊個男司儀最合拍？無懼新人後浪推前浪！湊女親力親為屋企最嚴又最Sweet

#娛樂 #朱凱婷 #香港小姐 #消閒玩樂 #影視娛樂
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　　朱凱婷（Heidi）近日正式接棒慧妍雅集的會長，出身於美貌與智慧的香港小姐，如今是兩文三語專業的司儀，大小活動都有她「壓場」。長江後浪推前浪，Heidi坦言曾經都有不開心，但榮升媽媽後令她豁然開懷，反而向師妹們教路，薪火相傳。Heidi在工作和母親的角色能夠好好平衡，感恩從來都親力親為照顧女兒，令母女關係非常好，定必會鼓勵女兒努力追求自己夢想。

 

 

　　Heidi一向予人大方得體的感覺，在不同的活動或者大型節目上擔任司儀，甚麼主題都一樣應付自如。《晴報》娛樂版最後一次專訪邀請到Heidi分享她的人生，她坦言從小到大都是「乖乖牌」的女生，感激父母的鼓勵追夢，讓她人生變得不一樣。「由細到大我都係合唱團，志願有幾個唔同，小學想做電話接線生，中學讀書因為讀書成績唔錯，志願改變想做律師，直至大學年代選修商科，希望學以致用。好有趣，其實回頭望，由細到大揀條路都係同講嘢有關，都幾特別。細個由於我係獨女，由公公婆婆湊大我，我就好鍾意扮大人聲講嘢，成日扮喺公司接電話，好鍾意呢個感覺，所以我想做接線生，係咪好搞笑？」讀書成績好，理論上職場上都一帆風順，卻選擇入行，父母難道不會反對？她說：「大學二年級參加歌唱比賽，當時已經有唱片公司想簽約做歌手，但冇理由唔讀埋最後一年，為發明星夢去冒險？直至畢業後，我做咗幾年嘢，朋友遞Form畀我就膽粗粗去選美，本身諗住試吓，點知入到圍之後，就真係同屋企人開家庭會議，大家覺得咁後生都冇嘢好輸，所以就去選美。」

 

 

　　Heidi坦言入行後發展算是一帆風順，因為找到自己明確的方向，就是做主持，「其實我絕對唔係大家心目中個樣好醒明，以為我會機關算盡嗰種，我呢啲獅子座係感覺行先，可能吸引力法則，大家覺得我乖乖又聽話，大部分工作都係好好，而且我亦會盡我所能做好佢。（有冇難以接受要求？）我反而係被要求唔好太性感，因為面對大部分客戶都係尊貴，好想要我個形象專業少少，叫我唔好性感，咁...我就留番生日、結婚周年去展現自己靚靚一面啦！哈哈！」Heidi表示過往跟不少男拍檔合作過，不同時期都有不同的「最佳拍檔」，「入行最開心係拍住鄧梓峰，有前輩喺身邊真係好安心，後來多咗經驗，就好鍾意拍住李浩林，我哋呢個組合總係會好多偈傾，傾唔停，但上到台又有一種好高雅嘅感覺。直至近年代，客戶好鍾意揀我同Patrick Sir（林溥來）拍檔，可能大家都係智慧型主持，又係父母。（咁唔鍾意拍邊個？）又冇喎，但開頭拍阿Bob（林盛斌）時係有啲驚，但合作幾次之後，原來大家都同步到，幾有火花，所以世事無絕對！」

 

 

　　近年有不少「後起之秀」湧現，Heidi仍然成為不同品牌或者大型活動的「寵兒」，她表示面對部分大騷的主持工作被換成新人，難免會有失落，但幸好成為媽媽之後，人生有不一樣的體會，反而令她開懷去迎接一切。「我明白公司要試新女仔，因為電視台總要有新一個梯隊，失落當然會有，就算拍劇都一樣有後輩取代。當我生咗小朋友，身分唔同，唔通再同妹妹仔比較咩？心態上唔會再Apple to apple咁樣去秤，何況我唔多作品，但我都可以喺《下流上車族》有新角色演『八婆表妹』啦！我雖然做媽媽，但會保養好自己，唔好太過師奶囉，而家面對好鍾意嘅新妹妹，好似劉穎璇、郭柏妍嗰啲，我都會指引吓佢哋，因為我從來都係以德服人，唔會擺款，情願開心做個大姐姐。」

 

 

　　作為媽媽，Heidi親力親為照顧愛女成長，她形容從來換片、沖涼都不會假手於姐姐，就算如今愛女漸漸長大，她跟老公有時候都會爭住同囡囡瞓覺，「我係全屋企最嚴、最惡嗰個，但亦係最Sweet嘅一個，由細到大都好鍾意同囡囡好似朋友咁傾偈，態度係『NO WITH A REASON』，就算我拒絕佢嘅要求，我都會慢慢畀個原因去解釋，所以到而家關係都好好。雖然要工作又要照顧屋企，但我又唔會覺得攰。」

 

 

髮型：People Chan@ i PRIVATE i

化妝：Henry Li

場地：創作割烹Stella（The ONE）

採訪：楊安莉

攝影：何家賢

 

轉載自: 晴報

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